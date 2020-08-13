Тату-модель потратила 3,6 миллионов рублей, чтобы стать похожей на городского киборга

На своей странице в соцсети Instagram Лина написала, что до преображения никогда не была довольна своим внешним видом, потому что была похожа на типичную девчонку по соседству. «Я решила, что не должна мириться с чем-то, что не способствует моему счастью. Есть много способов изменить себя. Технологии, медицина, а также искусство модификации тела позволяют мне преобразовываться, что некоторым может показаться чрезмерным», – сообщила она в своей публикации. Одна из самых смелых ее трансформаций – объемные импланты в виде шипов, вшитые в лоб. По ее словам, процедура заняла 1,5 часа и была очень недешевой. Однако Лина говорит, что оно того стоило.

Кроме того, она увеличила грудь, чтобы фигура приобрела более аппетитные округлости, и на этом останавливаться не намерена. В ее планах также раздвоить язык и заострить уши, как у эльфа. Девушка признается, что уже заработала на своей необычной внешности небольшое состояние, но добавляет, что для нее это не самое главное. Деньги для нее – лишь средство для продолжения изменения внешности. Кстати, на свое преображение она уже потратила больше 38 тысяч фунтов стерлингов (около 3,6 миллионов рублей). Лина заявила: «В тот день, когда я смогла избавиться от страха, что меня будут осуждать за мою индивидуальность. Я принадлежу к тому поколению, которое учит общество менять свое мышление, это значит, что я смогу внести свой вклад в это важное дело, ведь когда человек становится тем, кем он действительно хочет быть, он становится счастливым и начинает принимать других», — подчеркнула женщина.

Фото: Instagram cigno.sg

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