55-летняя дама забила все тело цветными татуировками и превратилась в звезду соцсетей

Однако Керстин очень понравился полученный результат, и она поставила перед собой цель – доказать всем, что люди зрелого возраста с перманентным боди-артом могут выглядеть красивыми. Для этих целей она завела Instagram, в котором у нее быстро появилось почти 100 тысяч поклонников. «Первая татуировка, которую я сделала, должна была быть у меня на запястье, но мой мастер сказал, что это будет слишком болезненно для первого раза. Потому мы начали с плеча. И я поняла, что на этом не остановлюсь, мне хотелось добавлять к изначальному рисунку все больше и больше», – пояснила она.

Сейчас причудливые цветные узоры цветов, бабочек и черепов покрывают практически все тело женщины, чистым от чернил остается только ее лицо. В свои тату Керстин вкладывает большую часть зарабатываемых денег, поясняя, что не пьет, не курит, не ходит в отпуск и не покупает дорогую квартиру, чтобы иметь возможность инвестировать средства в сое увлечение. «Мне нравится выглядеть красивой, красочной и необычной. Обожаю заставлять людей улыбаться, когда они смотрят на мои рисунки. Надеюсь, это продлится вечность», – объяснила она.

Фото: Instagram kerstinehe

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