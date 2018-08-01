Муж Ани Лорак содержал любовниц за ее счет?

Недавно репортеры портала Super.ru засняли супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в одном из киевских клубов в компании украинки Яны Беляевой. Говорят, пара вела себя совсем не по-дружески. Сама певица пока никак не прокомментировала скандальные снимки, а тем временем в Сети всплывают все новые подробности ее семейной жизни с Муратом.
Например, говорят, что бизнес мужчине помогла создать именно Лорак — до встречи с ней он был простым служащим отеля в Турции. Поэтому все, что он сейчас зарабатывает, по сути принадлежит Ани и их общей дочке Софии. Но Мурат не только порой игнорирует звонки жены, но и, по словам инсайдеров, не скупится на прихоти и нужды сразу нескольких любовниц.
По слухам, Яна Беляева приехала в Киев из области лишь в этом году и уже успела сделать несколько пластических операций, которые щедро оплатил муж Ани Лорак. Говорят также, что исполнительница в курсе ситуации, но предпочитает делать вид, что ничего не происходит, ради спокойствия дочки.
Фото: Instagram