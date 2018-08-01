logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Муж Ани Лорак содержал любовниц за ее счет?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак с дочкой Софией

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Сети продолжают появляться шокирующие слухи об истинных отношениях 39-летней Ани Лорак и ее турецкого супруга Мурата Налчаджиоглу.

Недавно репортеры портала Super.ru засняли супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в одном из киевских клубов в компании украинки Яны Беляевой. Говорят, пара вела себя совсем не по-дружески. Сама певица пока никак не прокомментировала скандальные снимки, а тем временем в Сети всплывают все новые подробности ее семейной жизни с Муратом.

Например, говорят, что бизнес мужчине помогла создать именно Лорак — до встречи с ней он был простым служащим отеля в Турции. Поэтому все, что он сейчас зарабатывает, по сути принадлежит Ани и их общей дочке Софии. Но Мурат не только порой игнорирует звонки жены, но и, по словам инсайдеров, не скупится на прихоти и нужды сразу нескольких любовниц.

По слухам, Яна Беляева приехала в Киев из области лишь в этом году и уже успела сделать несколько пластических операций, которые щедро оплатил муж Ани Лорак. Говорят также, что исполнительница в курсе ситуации, но предпочитает делать вид, что ничего не происходит, ради спокойствия дочки.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера
Счастливый отец! Дмитрий Тарасов показал трогательное фото с новорожденной дочерью
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары