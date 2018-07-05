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Слезы, попытки примирения и роковая блондинка: экс-кандидат в президенты РФ Грудинин разводится с женой после 30 лет брака

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Павел Грудинин

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Журналистам стало известно о судебном заседании по расторжению брака между Павлом и Ириной Грудиниными.

Оказалось, что Павел Грудинин подал на развод с супругой Ириной еще во время президентской кампании. Для женщины эта новость стала абсолютным шоком, хотя российские СМИ еще весной писали о некой блондинке, которую часто видят с Павлом Николаевичем.

Во время судебного заседания с супругой Грудинин наконец признался, что действительно уже долгие годы живет на две семьи. Более того, у него есть две дочери от любовницы — 32-летней Ксении Кутюхиной, которая работала юристом в его совхозе имени Ленина. А от супруги у Павла Николаевича есть двое взрослых сыновей.

По информации источника телеканала 360, Ирина Грудинина тяжело переживает ситуацию отчасти потому, что является глубоко верующей, а они с Павлом венчались. В итоге суд постановил дать паре еще месяц на примирение, но пока неизвестно, чем это закончилось.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Kremlin Pool, kprf.ru / Global Look Press, Vk.com

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