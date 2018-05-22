Александр Кержаков подтвердил, что разводится с женой после двух лет брака

Еще совсем недавно молодая супруга Александра Кержакова Милана публиковала милые снимки с возлюбленным и их общим сыном. Но выяснилось, что на самом деле у пары давно существовали серьезные проблемы в отношениях, и в итоге Милана ушла от мужа, о чем сообщила в своем микроблоге.

Поклонники Кержакова надеялись, что он все-таки сможет заслужить прощение жены и сохранить семью, но нет — вчера Александр появился на открытии фотовыставки «Мы в одной команде» без обручального кольца, которое ранее носил не снимая.