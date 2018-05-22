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Александр Кержаков подтвердил, что разводится с женой после двух лет брака

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Александр и Милана Кержаковы
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35-летний экс-футболист Александр Кержаков появился на публике без обручального кольца на безымянном пальце.

Еще совсем недавно молодая супруга Александра Кержакова Милана публиковала милые снимки с возлюбленным и их общим сыном. Но выяснилось, что на самом деле у пары давно существовали серьезные проблемы в отношениях, и в итоге Милана ушла от мужа, о чем сообщила в своем микроблоге.

Поклонники Кержакова надеялись, что он все-таки сможет заслужить прощение жены и сохранить семью, но нет — вчера Александр появился на открытии фотовыставки «Мы в одной команде» без обручального кольца, которое ранее носил не снимая.

Более того, лучший бомбардир в истории российского футбола опубликовал снимок с этого мероприятия в своем микроблоге, и на фото не прятал руки, демонстрируя отсутствие украшения. Напомним, Милана Кержакова не озвучила конкретные причины расставания с супругом, но в Сети давно ходят слухи о неверности Александра.

Фото: Instagram

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