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«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей

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Ирина Грудинина

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57-летняя супруга политика Павла Грудинина Ирина пришла в студию шоу «Прямой эфир», чтобы со всей страной обсудить свою непростую семейную ситуацию.

На днях стало известно, что экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал на развод с супругой Ириной после 37 лет брака. Оказалось, у мужчины давно другая семья — молодая возлюбленная Ксения Кутюхина и две маленькие дочки.

Экс-супруга политика Ирина Грудинина решилась прийти в студию шоу «Прямой эфир», чтобы откровенно поговорить с его ведущим Андреем Малаховым. «О разводе я узнала не лично, а через sms-сообщение. Долгое время не могла понять, с чем это связано, потом позвонила старшему сыну и попросила узнать. Он перезвонил и озвучил, что Павел Николаевич подал на развод. Для меня это было полной неожиданностью. Никто мне лично не позвонил, никто не предупредил», — заявила Ирина.

Женщина также призналась, что супруги уже 9 лет не живут вместе, хотя Павел Николаевич все это время уверял ее, что развода не хочет и все обязательно наладится. Сейчас и Грудинин, и его жена называют Ксению «ангелом». Однако супруга политика считает, что любовницам живется легче, ведь они приходят «на все готовое», а она начинала семейную жизнь с ним еще в студенческие годы.

Кроме того, оказалось, что из-за расставания родителей рассорились их взрослые сыновья Артем и Антон. Старший Артем занял сторону матери, а младший Антон сейчас работает у отца и, по мнению Ирины, поддался его влиянию. Сейчас встал вопрос о разделе совместно нажитого имущества Грудининых, которого, по словам Ирины, намного больше, нежели указано в официальных декларациях политика.

_Фото: Komsomolskaya Pravda, Anton Belitsky, kprf.ru, Alexander Legky / Global Look Press, Vk.com, Instagram

Видео: Youtube.com / Прямой эфир_

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