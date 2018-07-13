«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей

На днях стало известно, что экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал на развод с супругой Ириной после 37 лет брака. Оказалось, у мужчины давно другая семья — молодая возлюбленная Ксения Кутюхина и две маленькие дочки.

Экс-супруга политика Ирина Грудинина решилась прийти в студию шоу «Прямой эфир», чтобы откровенно поговорить с его ведущим Андреем Малаховым. «О разводе я узнала не лично, а через sms-сообщение. Долгое время не могла понять, с чем это связано, потом позвонила старшему сыну и попросила узнать. Он перезвонил и озвучил, что Павел Николаевич подал на развод. Для меня это было полной неожиданностью. Никто мне лично не позвонил, никто не предупредил», — заявила Ирина.