Сергей Шнуров официально развелся с женой и завел новую пассию

Делили бывшие супруги и элитную недвижимость в Санкт-Петербурге, машины, квартиры. По данным Forbes, за 2018 год Сергей Шнуров заработал 13,9 миллионов долларов и попал в рейтинг «50 самых богатых звезд шоу- бизнеса и спорта».

У Сергея, тем временем, уже есть новая пассия. В Сети ходили слухи, что это — известный фуд-блогер Ника Белоцерковская. На днях бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил: «Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна», — цитирует сайт «Комсомольской правды».