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Сергей Шнуров официально развелся с женой и завел новую пассию

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Шнурова

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«Это бомба»,— прокомментировал его товарищ.

Сегодня бывшая жена Сергея Шнурова опубликовала фото свидетельства о расторжении брака и сделала официальное заявление: «Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут».

Делили бывшие супруги и элитную недвижимость в Санкт-Петербурге, машины, квартиры. По данным Forbes, за 2018 год Сергей Шнуров заработал 13,9 миллионов долларов и попал в рейтинг «50 самых богатых звезд шоу- бизнеса и спорта».

У Сергея, тем временем, уже есть новая пассия. В Сети ходили слухи, что это — известный фуд-блогер Ника Белоцерковская. На днях бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил: «Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна», — цитирует сайт «Комсомольской правды».

Матильда, по слухам, тоже уже не свободна, она встречается с состоятельным человеком.

Ждем новых официальных заявлений!

Фото: instagram

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