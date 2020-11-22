Дерзкий сверкающий топ, нежный корсет балерины и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Москве состоялась церемония вручения премии «Женщины года — 2020». Самой яркой девушкой мероприятия стала Катерина Шпица. Актриса продемонстрировала стальной пресс, надев смелый блестящий топ и красный брючный костюм с пиджаком нараспашку.
Zivert
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Самой необычной звездой церемонии стала Zivert, позировавшая фотографам в стильном нестандартном образе, яркими деталями которого стали эффектная шляпка и высокие лакированные перчатки.
Мария Михалкова-Кончаловская
Мария Михалкова-Кончаловская опубликовала в Instagram фотографии, для которых позировала в образе прекрасной балерины. Девушка облачилась в платье нежно-пудрового оттенка с пышной юбкой и корсетом, а завершали образ кружевной черный чокер на шее и жемчужные бусы. «Моя бабушка балерина))) Вы знали? Первые кадры фотосессии с @evgenia.mos. Как вам?», — подписала она эффектные кадры.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова опубликовала в своем блоге летнее фото в очень красивом белом платье, которое прекрасно подчеркивает фигуру модели. «Холодным ноябрем греюсь мыслями...», — подписала кадр экс-супруга Тимати. В комментариях восхитились красотой Решетовой: «Какая Ангелочка! Где твои крылья?», «Только картины писать! Красота», «Как можно быть такой красивой».
Полина Максимова
Фото: Пресс-служба
В столичном кинотеатре «Пионер» состоялась премьера динамичного триллера «Бег» режиссера Андрея Загидуллина. Картину зрителям представили исполнители главных ролей Полина Максимова и Евгений Романцов, а также другие создатели фильма. Актриса позировала фотографам в элегантном костюме от Dior с цветными вставками, который дополнила красной помадой, золотыми украшениями, маленькой сумочкой и ботильонами с острыми мысами.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес вдохновляет и восхищает поклонников: мало кто верит что любимой поп-диве уже стукнул 51 год. Звезда приняла участие в новой съемке, а результатами уже успела поделиться в Instagram. В чувственной фотосессии артистка позировала в силуэтном черном платье с экстремально дерзким разрезом сбоку, который слегка приоткрыл бюст. Аппетитные формы Джей Ло и рельефный пресс собрали не одну тысячу комплиментов.
Кристина Асмус
Кристина Асмус опубликовала свои яркие фотографии в Instagram. На снимках актриса позирует в мини-шортах и в коротком темном парике. «Это один из моих любимых образов в шоу "Золото Геленджика"!! И почти каждый на площадке говорил, как мне идет быть брюнеткой. А вы что думаете?))) Сегодня была просто огненная серия!!!!», — подписала эффектные кадры экс-супруга шоумена Гарика Харламова.
Тина Канделаки
Яркая внешность и стройная фигура журналистки позволяют ей экспериментировать с образами. Новый look, который она продемонстрировала в блоге, произвел настоящий фурор. Черные лодочки, яркое синее атласное платье, неотразимые серебристые украшения — в таком виде телеведущая решила порассуждать о пандемии коронавируса, из-за которой мы лишились вечеринок и посещения массовых мероприятий.
Анна Заворотнюк
В своем микроблоге в Instagram дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фотографии, на которых позирует в стильном образе с французским шиком. На снимках девушка предстала перед подписчиками в кожаных пиджаке и берете. Анна нарядилась в коричневое платье длины мини и черные ботинки. Изящности и законченности аутфиту придали аксессуары: громоздкие очки, плетеная сумка и золотая цепь-браслет.
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова, кроме личного блога, ведет страницу в Instagram, где делится опытом материнства. Очередную публикацию актриса посвятила любви к себе и сопроводила ее кадром дерзкой фотосессии. На съемках Мельникова позировала в лиловом жакете, подчеркнувшем ее стройные длинные ноги, и с «мокрой» укладкой.
Фото: instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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