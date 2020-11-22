Дерзкий сверкающий топ, нежный корсет балерины и другие яркие образы звезд за неделю

Кристина Асмус опубликовала свои яркие фотографии в Instagram. На снимках актриса позирует в мини-шортах и в коротком темном парике. «Это один из моих любимых образов в шоу "Золото Геленджика"!! И почти каждый на площадке говорил, как мне идет быть брюнеткой. А вы что думаете?))) Сегодня была просто огненная серия!!!!», — подписала эффектные кадры экс-супруга шоумена Гарика Харламова.

Тина Канделаки