Кристина Асмус в образе жгучей брюнетки с короткой стрижкой и мини-шортах очаровала поклонников

Поклонники и друзья Кристины оценили ее образ для съемок нового шоу, но отметили, что светлые волосы ей больше идут. «Брюнетка с голубыми глазами - это Кристина Асмус», «Та тебе всё идёт!)», «Вам блондинкой намного лучше», «Натуральный цвет волос у тебя шыкарен», «Классный образ!!», «Неееееет, блонди лучше!!!», «Вам идет быть собой», «Блондинкой вам намного лучше! Не нужно перекрашиваться пожалуйста!», «Очень необычно, но интересно», «Нереально классная», «Секси», «Ножки», «Да-да! Не прочитав текст поста, первая мысль: как тебе идёт быть брюнеткой», «Шикарная», «Образ огонь!», — пишут они в комментариях.