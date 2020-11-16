Кристина Асмус в образе жгучей брюнетки с короткой стрижкой и мини-шортах очаровала поклонников
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристина Асмус опубликовала свои яркие фотографии в Instagram. На снимках актриса позирует в мини-шортах и в коротком темном парике. «Это один из моих любимых образов в шоу "Золото Геленджика"!! И почти каждый на площадке говорил как мне идёт быть брюнеткой. А вы что думаете?))) Сегодня была просто огненная серия!!!!», — подписала эффектные кадры экс-супруга шоумена Гарика Харламова.
Поклонники и друзья Кристины оценили ее образ для съемок нового шоу, но отметили, что светлые волосы ей больше идут. «Брюнетка с голубыми глазами - это Кристина Асмус», «Та тебе всё идёт!)», «Вам блондинкой намного лучше», «Натуральный цвет волос у тебя шыкарен», «Классный образ!!», «Неееееет, блонди лучше!!!», «Вам идет быть собой», «Блондинкой вам намного лучше! Не нужно перекрашиваться пожалуйста!», «Очень необычно, но интересно», «Нереально классная», «Секси», «Ножки», «Да-да! Не прочитав текст поста, первая мысль: как тебе идёт быть брюнеткой», «Шикарная», «Образ огонь!», — пишут они в комментариях.
Напомним, что новое шоу «Золото Геленджика» выходи в эфир с 13 сентября. Для участия в проекте ТНТ отобрал более тысячи спортивных, ярких, остроумных, ироничных и отважных людей в возрасте от 18 до 88 лет, готовых посмеяться над собой, бросить вызов здравому смыслу и, конечно, завоевать главный приз — 1 кг чистого золота. Ведущими шоу стали Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.
Фото и видео: Instagram
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