Яркий и деловой стиль: Тина Канделаки показала, как выглядеть эффектно

Черные лодочки, яркое синее атласное платье, неотразимые серебристые украшения — в таком виде телеведущая решила порассуждать о пандемии коронавируса, из-за которой мы лишились вечеринок и посещения массовых мероприятий.

«Тот занятный случай, когда надела красивое платье к вечеру пятницы, но пойти в нем могу только на кухнню. Вы тоже наряжаетесь для романтического свидания с плитой и холодильником?», – с иронией подписала публикацию звезда.

Подписчики не смогли пройти мимо обворожительного внешнего вида Канделаки.

«Ты пример того, как интеллект сочетается с красотой», «Очень стильная», «Наряжаться нужно всегда! Вы красотка», «Королева», «Шикарная женщина», «Наряд потрясающий, вы такая красивая», «Классный образ! Цвет настроения синий», «Роскошная», «Вам очень идет такой цвет. Женщина всегда должна быть королевой, у вас это получается», – написали восторженные фолловеры в комментариях.