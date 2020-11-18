51-летняя Лопес блеснула формами в платье с «опасным» разрезом

Лопес примерила сразу несколько эффектных образов, некоторые из которых — абсолютные противоположности. В чувственной фотосессии артистка позировала в силуэтном черном платье с экстремально дерзким разрезом сбоку, который слегка приоткрыл бюст. Аппетитные формы Джей Ло и рельефный пресс собрали не одну тысячу комплиментов: «Нельзя быть такой идеальной!», «Какая красивая!», «Королева!», «Вы — вдохновение» — пишут в комментариях.