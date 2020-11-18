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51-летняя Лопес блеснула формами в платье с «опасным» разрезом

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Дженнифер Лопес

Фото: Globallook

Дженнифер Лопес вдохновляет и восхищает поклонников: мало кто верит что любимой поп-диве уже стукнул 51 год. Звезда приняла участие в новой съемке, а результатами уже успела поделиться в Instagram.

Лопес примерила сразу несколько эффектных образов, некоторые из которых — абсолютные противоположности. В чувственной фотосессии артистка позировала в силуэтном черном платье с экстремально дерзким разрезом сбоку, который слегка приоткрыл бюст. Аппетитные формы Джей Ло и рельефный пресс собрали не одну тысячу комплиментов: «Нельзя быть такой идеальной!», «Какая красивая!», «Королева!», «Вы — вдохновение» — пишут в комментариях.

Дженнифер Лопес / Instagram @jlo

Следующий образ дивы — в лучших традициях power dressing («стиль сильных женщин» — прим. ред.). Дженнифер блеснула в свободном брючном костюме по типу мужского с черной рубашкой oversize. Комплект из брюк-палаццо и «монументального» блейзера смотрится на фигуре звезды не менее соблазнительно, чем ультракороткие платья с пайетками.

Дженнифер Лопес / Instagram @jlo

Не так давно Дженнифер Лопес примерила элегантный образ и восхитила фанатов неожиданной сменой имиджа. Подробнее об аутфите, который вызвал бурю эмоций в Сети, — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @jlo

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