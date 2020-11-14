passion.ru

«Самая модная»: Анна Заворотнюк восхитила фанатов французским стилем

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анна Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk/ Instagram

В своем микроблоге в Instagram девушка опубликовала фотографию, на которой позирует в стильном наряде.

На снимках младшая Заворотнюк предстала перед подписчиками в кожаном пиджаке и из такого же материала берете. Анна нарядилась в коричневое платье длины мини и в черные ботинки. Изящности и законченности аутфиту придали аксессуары: громоздкие очки, плетеная сумка и золотая цепь-браслет.

Девушка накрасила губы алой помадой, что невзначай сделало образ еще эффектнее и соблазнительнее. Свои длинные каштановые волосы Анна накрутила на плойку и уложила в изящные локоны.

Действительно, образ получился классным! Таким французским и легким, согласитесь?

Подписчики были поражены чувством стиля и красотой и обворожительностью дочери известной актрисы.

«Я люблю тебя по-французски», «Красавица, вся в мать»!», «Такая классная, Анют», «Очень красивая и стильная», «Нереальная красотка», «Очень похожа на маму», «Француженка», – написали ей в комментариях.

А вам понравился новый образ Анны Заворотнюк? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: @anna_zavorotnyuk / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!