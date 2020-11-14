«Самая модная»: Анна Заворотнюк восхитила фанатов французским стилем

Девушка накрасила губы алой помадой, что невзначай сделало образ еще эффектнее и соблазнительнее. Свои длинные каштановые волосы Анна накрутила на плойку и уложила в изящные локоны.

Действительно, образ получился классным! Таким французским и легким, согласитесь?

Подписчики были поражены чувством стиля и красотой и обворожительностью дочери известной актрисы.

«Я люблю тебя по-французски», «Красавица, вся в мать»!», «Такая классная, Анют», «Очень красивая и стильная», «Нереальная красотка», «Очень похожа на маму», «Француженка», – написали ей в комментариях.

А вам понравился новый образ Анны Заворотнюк? Делитесь своими ответами в комментариях!