Что стало с самыми яркими участниками шоу «Битва экстрасенсов»

В конце прошлого года победителем восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» стал Константин Гецати. Экстрасенс, заявляющий, что он постоянно живет с чувством одиночества, опровергает слухи о своих романах, уверяет, что пока не встретил свою единственную, и продолжает покорять женщин.

К примеру, так Константин поздравил всех женщин с 8 Марта: «Дорогие мои, любимые женщины! Мы, мужчины созданы для того, чтобы защищать и оберегать вас. Окружать любовью и заботой. Да, иногда мы забываем об этом, утопая в суете и проблемах, но все же любой настоящий мужчина живет ради вас и своей семьи. В этот день простите нас за наши слабости и получите от нас Любовь, просто потому, что вы женщины, просто потому, что вы есть! С праздником вас, дорогие дамы». Пост набрал в Instagram экстрасенса почти сто тысяч лайков. Записаться на консультацию к Гецати можно на его официальном сайте.

Николь Кузнецова