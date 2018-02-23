Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой во второй раз

Победительница 16 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос и ее супруг по имени Василий вновь стали родителями еще 7 марта, но известно об этом стало лишь сейчас. Ведьма сообщила о радостном событии в интервью «Комсомольской правде».

«Мы очень счастливы! Выбирая, где буду рожать, я не рассматривала зарубежные клиники, — призналась Виктория. — Это, конечно, сейчас модно, но я в этом вопросе придерживаюсь мнения, что рожать надо там, где живешь. Лишние перелеты в конце срока беременности уже небезопасны. Да и врачи и у нас есть отличные, и условия достойные».