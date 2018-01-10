29-летняя звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро все чаще видится и фотографируется с неким Марком Хансеном. Поклонники ведьмы подозревают, что у пары страстный роман.

Похоже, Мэрилин Керро нашла новую любовь после окончательного расставания с Александром Шепсом. Она проводит все больше времени с Марком Хансеном. При этом часть поклонников все еще полагает, что Мэрилин и Марк просто дружат.

Тем не менее многие фолловеры Хансена в Facebook, где он выкладывает фото с Керро, поздравляют пару с началом романа и даже пишут стихи на русском языке: «С Мэрилин рядом сейчас ты стоишь, надеюсь, что этого стоишь. И если ты видишь, что путь с ней один, так будь же ее ты достоин».