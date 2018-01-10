Мэрилин Керро не скрывает роман с сексапильным иностранцем
Фото из Instagram Мэрилин Керро
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29-летняя звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро все чаще видится и фотографируется с неким Марком Хансеном. Поклонники ведьмы подозревают, что у пары страстный роман.
Похоже, Мэрилин Керро нашла новую любовь после окончательного расставания с Александром Шепсом. Она проводит все больше времени с Марком Хансеном. При этом часть поклонников все еще полагает, что Мэрилин и Марк просто дружат.
Тем не менее многие фолловеры Хансена в Facebook, где он выкладывает фото с Керро, поздравляют пару с началом романа и даже пишут стихи на русском языке: «С Мэрилин рядом сейчас ты стоишь, надеюсь, что этого стоишь. И если ты видишь, что путь с ней один, так будь же ее ты достоин».
Напомним, финалистка 14, 16 и 17-го сезонов «Битвы экстрасенсов» долго встречалась с медиумом Александром Шепсом, но летом прошлого года влюбленные все-таки разошлись. «У каждого из нас своя жизнь, и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним — это еще раз доказывает, что мы не враги», — так объяснила свое решение Мэрилин в одном из интервью.