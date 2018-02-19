Мэрилин Керро сообщила, что ждет первенца, и назвала пол малыша

Более того, когда интернет-пользователи принялись поздравлять ведьму, она вступила с ними в диалог и подтвердила все слухи.

Мэрилин проговорилась и насчет пола малыша. Одна из поклонниц спросила, как собака реагирует на ее беременность, и звезда ответила: «Собака — это часть семьи, очень хорошо чувствует малышку». Однако об отце ребенка Керро пока ничего не рассказывает: говорят, им является некий Марк Хансен из Норвегии.

Фото: Vk.com