Среди финалистов очередного сезона популярного проекта выбран лучший.

Минувшей ночью состоялось финальное испытание для участников восемнадцатого сезона популярного телешоу «Битва экстрасенсов». Обладателем «Синей руки» стал Константин Гецати из Владикавказа. Кроме него, за победу боролись Соня Егорова, Александр Кинжинов и Жан Алибеков.

Имя нового победителя в своем блоге назвал участник одного из предыдущих сезонов Влад Кадони: «Битва Экстрасенсов 18. 1. Гецати 2. Соня 3. Кинжинов 4. Алибековы. Как не выложить, если многие уже сказали) Мои поздравления всем, кто болел за него!!!» Кроме того, многие зрители, кому удалось попасть на финальную церемонию, также поделились информацией в социальных сетях.