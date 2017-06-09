По случаю выхода дебютной книги «Перерождение. Бездуховная духовность» экстрасенс Свами Даши согласился ответить на несколько вопросов читательниц нашего сайта и рассказал, что делает женщину сексуальной и стоит ли ходить к гадалкам.

- Часто психологическая или эзотерическая литература предлагает искать свой Путь. Существует ли он на самом деле?

Свами Даши (С.Д.): Пути как такового нет. Существует «здесь и сейчас», влияющие на ваш выбор. Каждое мгновение обстоятельства (те самые «здесь и сейчас») меняются, каждый раз вы принимаете решение, куда двигаться дальше.

- Женщины часто обращаются к гадалкам, чтобы узнать будущее. Насколько опасно узнавать будущее ради развлечения?

С.Д.: Опасно. Отчасти предсказание действует как внушение.

- Можно ли доверять астрологии?

С.Д.: Астрологии однозначно можно доверять, но только профессиональным специалистам — тем, которые занимаются ведической астрологией, называемой Джойтиш.

- Какой распорядок дня можно считать идеальным? Почему хорошо рано вставать и рано ложиться?

С.Д.: Существуют определенные биоритмы дня. Это четырехчасовые циклы, соответствующие определенным «дошам» (это аюрведический термин, обозначающий стихии: земля, ветер и огонь). Попросту говоря, если вы встаете до шести часов утра, вы бодры и веселы весь день, а если вы просыпаетесь в шесть утра или позже, вам будет тяжело, вы «завязнете» в своем дне, сколько бы вы ни выпили кофе.

- Что делает женщину сексуальной/несексуальной?

С.Д.: Харизма или ее отсутствие. Слово харизма происходит от слова «хара», которое обозначает энергетический центр жизненной силы и воли человека. Хара — это практически орган, находится он на два сантиметра ниже пупка. Если хара хорошо развита, то женщина будет притягательной во всех отношениях, в том числе в сексуальном плане.

- Какими духовными практиками можно заниматься, чтобы не навредить себе?

С.Д.: Обычным людям подходят практики духовно-телесного плана, которые объединяют дух, душу и тело. Но надо избегать эзотерических практик, которые ведут к выходу из тела.

- Вы как-то говорили, что всегда можно все изменить. С чего надо начать новую жизнь?

С.Д.: В первую очередь нужно верить. Без мотивации ничего не будет, ничего не получится. Неуверенность порождает ошибки и неудачи, ослабляет человека в энергетическом плане. Вера наполняет вас жизненной силой.

Фото: архивы издательства «ЭКСМО»