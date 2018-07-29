logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вера Брежнева c декольте до талии и другие звезды на закрытии фестиваля «Жара»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 24

Вера Брежнева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Баку завершился музыкальный фестиваль «Жара». Звезды вышли на красную дорожку в нарядах, от которых всем стало по-настоящему жарко.

Самой яркой девушкой на красной дорожке была Вера Брежнева, появившаяся на закрытии фестиваля в откровенном черном комбинезоне с глубоким декольте. Настасья Самбурская выбрала более скромный, но тем не менее довольно смелый наряд — прозрачное кружевное платье и боди.

Зара, выступление которой многие ждали этим вечером, вышла на красную дорожку в сине-белом платье-бюстье в пол.

Главными звездами закрытия фестиваля «Жара» стали Любовь Успенская и Валерий Меладзе, выступления которых закрыли трехдневный марафон музыки и веселья на берегу Каспийского моря.

Также на закрытии фестиваля выступили EMIN, Artik & Asti, Глюкоза, Зара, Альбина Джанабаева и многие другие звезды, которые в самом финале исполнили песню «Азербайджан», после чего всех ждал яркий фейверк.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое