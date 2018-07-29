Вера Брежнева c декольте до талии и другие звезды на закрытии фестиваля «Жара»

Самой яркой девушкой на красной дорожке была Вера Брежнева, появившаяся на закрытии фестиваля в откровенном черном комбинезоне с глубоким декольте. Настасья Самбурская выбрала более скромный, но тем не менее довольно смелый наряд — прозрачное кружевное платье и боди.