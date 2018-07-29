Вера Брежнева c декольте до талии и другие звезды на закрытии фестиваля «Жара»

Самой яркой девушкой на красной дорожке была Вера Брежнева, появившаяся на закрытии фестиваля в откровенном черном комбинезоне с глубоким декольте. Настасья Самбурская выбрала более скромный, но тем не менее довольно смелый наряд — прозрачное кружевное платье и боди.
Зара, выступление которой многие ждали этим вечером, вышла на красную дорожку в сине-белом платье-бюстье в пол.
Главными звездами закрытия фестиваля «Жара» стали Любовь Успенская и Валерий Меладзе, выступления которых закрыли трехдневный марафон музыки и веселья на берегу Каспийского моря.
Также на закрытии фестиваля выступили EMIN, Artik & Asti, Глюкоза, Зара, Альбина Джанабаева и многие другие звезды, которые в самом финале исполнили песню «Азербайджан», после чего всех ждал яркий фейверк.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru