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Горячие танцы беременной Лободы шокировали ее фанатов: «Как не страшно с таким животом, он уже опустился»

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Светлана Лобода шокировала подписчиков своего блога тверком и энергичными танцами.

Несколько минут назад Светлана Лобода обнародовала тизер своего нового клипа. «Во время съемок данного видео ни одна актриса не пострадала», — предупредила она.

«Божеее...», «Это настоящие животы?», «Шикарно! Очень смело) Не ожидала от вас», «Света, вы огонь», «Вы там беременная???», «Разве такое возможно???», «Природа наградила вас энергией!!», «Это вы что беременная так прыгали??», «Как не страшно с таким животом, он уже опустился», «У яжматерей случился инфаркт», «Там все беременные», «Крутая песня, но эти танцы будучи беременной», «Какой ужас», «О мой бог,просто бомба из бомб», — обсуждают удивленные поклонники.

Фото: instagram

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