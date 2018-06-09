Лобода впервые после родов, Бузова на коне и беременная Нюша на «Премии МУЗ-ТВ 2018»

Победители «Премии МУЗ-ТВ 2018.Трансформация»
«Лучшее видео»
Полина Гагарина - «Обезоружена»
«Лучшая песня»
Дима Билан - «Держи»
«Прорыв года»
Элджей
«Лучшая поп-группа»
Artik&Asti
«Лучший дуэт»
МОТ и Ани Лорак – «Сопрано»
«Лучший альбом»
Сергей Лазарев – «В ЭпицеNтре»
«Лучшее концертное шоу»
A'Studio. 30 лет / CrocusCityHall
«Лучший рок-исполнитель»
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
«Лучший Hip-Hop проект»
Джиган
«Лучшее мужское видео»
Егор Крид – «Потрачу»
«Лучшее женское видео»
Зара – «Мир вашему дому»
«Лучшая песня рунета»
Ольга Бузова «Мало половин»
«Лучшая исполнительница»
LOBODA
«Лучший исполнитель»
Григорий Лепс
Специальные номинации:
Лучший композитор десятилетия – Виктор Яковлевич Дробыш
За вклад в жизнь – Юрий Николаев
За вклад в развитие популярной музыки - Валерия
Фото: Диана Гербер / Passion.ru, пресс-служба