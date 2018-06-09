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Лобода впервые после родов, Бузова на коне и беременная Нюша на «Премии МУЗ-ТВ 2018»

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Светлана Лобода

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В «Олимпийском» прошла «Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация», которая в этом году получилась очень семейной. Лера Кудрявцева, которая вот уже много лет ведет премию, не появилась на мероприятии, потому что скоро станет мамой и сейчас занята подготовкой к родам. Нюша, которая вот-вот впервые станет мамой, очень трогательно позировала на красной дорожке с супругом Игорем Сивовым. Ее экс-бойфренд Егор Крид приехал на церемонию не с победительницей шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной, а с родителями. Полина Гагарина. по традиции, светилась от счастья в крепких объятиях супруга Дмитрия Исхакова. Ну а самым эффектным появлением на дорожке стал выход Светланы Лободы, которая продемонстрировала идеальную фигуру через две недели (!) после родов и получила награду в номинации «Лучший исполнитель».

Победители «Премии МУЗ-ТВ 2018.Трансформация»

«Лучшее видео»

Полина Гагарина - «Обезоружена»

«Лучшая песня»

Дима Билан - «Держи»

«Прорыв года»

Элджей

«Лучшая поп-группа»

Artik&Asti

«Лучший дуэт»

МОТ и Ани Лорак – «Сопрано»

«Лучший альбом»

Сергей Лазарев – «В ЭпицеNтре»

«Лучшее концертное шоу»

A'Studio. 30 лет / CrocusCityHall

«Лучший рок-исполнитель»

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

«Лучший Hip-Hop проект»

Джиган

«Лучшее мужское видео»

Егор Крид – «Потрачу»

«Лучшее женское видео»

Зара – «Мир вашему дому»

«Лучшая песня рунета»

Ольга Бузова «Мало половин»

«Лучшая исполнительница»

LOBODA

«Лучший исполнитель»

Григорий Лепс

Специальные номинации:

Лучший композитор десятилетия – Виктор Яковлевич Дробыш

За вклад в жизнь – Юрий Николаев

За вклад в развитие популярной музыки - Валерия

Фото: Диана Гербер / Passion.ru, пресс-служба

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