Лобода впервые после родов, Бузова на коне и беременная Нюша на «Премии МУЗ-ТВ 2018»

В «Олимпийском» прошла «Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация», которая в этом году получилась очень семейной. Лера Кудрявцева, которая вот уже много лет ведет премию, не появилась на мероприятии, потому что скоро станет мамой и сейчас занята подготовкой к родам. Нюша, которая вот-вот впервые станет мамой, очень трогательно позировала на красной дорожке с супругом Игорем Сивовым. Ее экс-бойфренд Егор Крид приехал на церемонию не с победительницей шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной, а с родителями. Полина Гагарина. по традиции, светилась от счастья в крепких объятиях супруга Дмитрия Исхакова. Ну а самым эффектным появлением на дорожке стал выход Светланы Лободы, которая продемонстрировала идеальную фигуру через две недели (!) после родов и получила награду в номинации «Лучший исполнитель».