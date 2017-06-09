Фанаты Ольги Бузовой уже давно привыкли к экстравагантным выходкам звезды. Для своих выступлений она часто выбирает довольно откровенные костюмы. Но в этот раз, на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ», она превзошла саму себя.

«Как думаете, кто мог приехать на музтв вот так?!))) я думаю это Ольга Бузова», — написал за пару минут до ее появления фотограф Дмитрий Исхаков.

Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov)Июн 9 2017 в 6:54 PDT

И он был прав. Из шатра выпорхнула одна из самых заметных участниц «Дома-2», ныне певица, и все вокруг замерли в удивлении. Пикантные места Бузовой прикрывали лишь «ракушки» на прозрачной ткани. Образ венчал светлый парик с короной.

Публикация от новости дом2 (@dom2_projekt)Июн 9 2017 в 8:43 PDT

Ее тут же окрестили то ли русалкой, то ли восточной принцессой. «Звезда ополоумела. Теперь новая мода пойдет, ходить почти голой», — были немилосердны критики.

Публикация от Леся Ярошевская (@lesya_yaroshevskaya)Июн 9 2017 в 8:48 PDT

Публикация от Ольга Бузова (@buzova_86_fanclub)Июн 9 2017 в 8:37 PDT

Как вам Олин выход?

Фото: instagram.com