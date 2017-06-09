Фанаты Ольги Бузовой уже давно привыкли к экстравагантным выходкам звезды. Для своих выступлений она часто выбирает довольно откровенные костюмы. Но в этот раз, на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ», она превзошла саму себя.
«Как думаете, кто мог приехать на музтв вот так?!))) я думаю это Ольга Бузова», — написал за пару минут до ее появления фотограф Дмитрий Исхаков.
И он был прав. Из шатра выпорхнула одна из самых заметных участниц «Дома-2», ныне певица, и все вокруг замерли в удивлении. Пикантные места Бузовой прикрывали лишь «ракушки» на прозрачной ткани. Образ венчал светлый парик с короной.
Ее тут же окрестили то ли русалкой, то ли восточной принцессой. «Звезда ополоумела. Теперь новая мода пойдет, ходить почти голой», — были немилосердны критики.
Как вам Олин выход?
Фото: instagram.com