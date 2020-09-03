Брежнева, Климова, Лопес, Джоли и другие звезды, закрашивающие седину

Анджелина Джоли дала интервью для Vanity Fair, в котором рассказала, как сложилась ее жизнь после развода с Брэдом Питтом. Расставание с супругом повлияло не только на эмоциональное состояние Джоли, но и на физическое. У нее развился паралич лицевого нерва. Вдобавок к этому актриса поседела, а ее кожа стало очень сухой. «Не знаю точно, что стало причиной — менопауза или просто тяжелый год. Иногда женщины в семье забывают о себе до тех пор, пока здоровье не напомнит им об этом… На самом деле я сполна чувствую себя женщиной, потому что с умом делаю каждый выбор, ставлю семью на первое место, отвечаю за свою жизнь и здоровье. Думаю, именно это делает жизнь женщины полной», — поделилась она.

Кейт Миддлтон