Брежнева, Климова, Лопес, Джоли и другие звезды, закрашивающие седину
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вера Брежнева
Фото: Instagram Веры Брежневой
Константин Меладзе как-то опубликовал в Instagram «домашнее» фото супруги Веры Брежневой. На снимке секс-символ российского шоу-бизнеса предстала в необычном для многочисленных поклонников образе — с морщинками и... седыми волосами. Брежнева и сама не скрывает, что давно закрашивает седину, о чем не раз рассказывала читательницам своих блогов.
Екатерина Климова
Фото: Starface
Одна из самых красивых, сексапильных и востребованных актрис российского кино Екатерина Климова тоже не скрывает, что у нее уже появилась седина. Она рекламирует краску для волос известной косметической марки и не стесняется того, что закрашивает побелевшие пряди.
Дженнифер Лопес
Фото: Globallookpress / face to face
«Мои мама и папа начали седеть в раннем возрасте. И я тоже. В 23 года. Как только я начала сниматься в кино, у меня начали появляться седые волосы. Это все из-за стресса и давления», — рассказала Дженнифер Лопес в интервью People.
Ева Лонгория
Фото: Globallookpress / Boesl
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория и вовсе снялась в рекламе краски для волос, в которой честно показала, как она выглядит с седыми волосами.
Актриса без тени смущения продемонстрировала побелевшие корни, а затем на камеру сама привела себя в порядок и похвасталась результатом.
Анджелина Джоли
Фото: Globallookpress / Matteo Nardone
Анджелина Джоли дала интервью для Vanity Fair, в котором рассказала, как сложилась ее жизнь после развода с Брэдом Питтом. Расставание с супругом повлияло не только на эмоциональное состояние Джоли, но и на физическое. У нее развился паралич лицевого нерва. Вдобавок к этому актриса поседела, а ее кожа стало очень сухой. «Не знаю точно, что стало причиной — менопауза или просто тяжелый год. Иногда женщины в семье забывают о себе до тех пор, пока здоровье не напомнит им об этом… На самом деле я сполна чувствую себя женщиной, потому что с умом делаю каждый выбор, ставлю семью на первое место, отвечаю за свою жизнь и здоровье. Думаю, именно это делает жизнь женщины полной», — поделилась она.
Кейт Миддлтон
Фото: Eastnews
Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон тщательно следит за собой, но не старается показаться идеальной. К примеру, герцогиня Кэтрин не скрывает морщинки и седые волосы, которые иногда не успевает закрасить перед официальными выходами в свет.
Оксана Фандера
Фото: Eastnews
Оксана Фандера не боится выглядеть старше, не всегда закрашивая седину. Так, серия фотографий из Грузии, которые актриса разместила в своем блоге, несказанно удивила подписчиков и журналистов. На одном из кадров звезда во всей красе продемонстрировала незакрашенные седые пряди. То, что уже стало привычным в западной культуре, вызвало волну обсуждений в Сети. «Оксана, вы перестали красить волосы? С чем это связано?» — задала аккуратный вопрос одна из подписчиц. «Исключительно с желанием быть собой....» — ответила супруга Филиппа Янковского.
Деми Мур
Фото: Eastnews
Деми Мур во время самоизоляции решила ничего не делать с отросшими седыми корнями до тех пор, пока салоны красоты вновь не откроются, и гордо демонстрировала на фото и видео свои волосы.
Шэрон Стоун
Фото: Getty
Шэрон Стоун во время карантина тоже смело показала себя без прикрас. И, по всей видимости, месяцы нахождения в самоизоляции дали о себе знать: сквозь светлую шевелюру звезды у корней пробивалась седина. Мейкап практически отсутствовал, за исключением пары прикосновений светло-розовой помады к губам.
Яна Чурикова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Яна Чурикова во время самоизоляции решила самостоятельно обновить цвет волос хной: «Что думаете, пора выпускать с карантина салоны красоты? Я вот не дождалась. Сейчас предвижу пару инфарктов у колористов и мастеров по волосам, с которыми работала до карантина, но, ребята, ждать было невозможно! Бесчеловечный эксперимент над собой под названием "окрашивание в домашних условиях" произведен! Последний раз делала такое году в 1999-м. Я вот не хочу рыжий. Краска растительная. Написано, что будет каштаново-золотистый оттенок». Более того, телеведущая отметила, что натуральный краситель помог справиться с седыми волосами: «Хорошо решены вопросы седин. Прям серьезно. В отличие от осветленных, которые, чую, будут "зеленить", седые честно порыжели».
Сальма Хайек
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
«Горжусь своими седыми волосами», — подписала знаменитая актриса Сальма Хайек один из своих многочисленных «честных» снимков в Instagram, для которого позировала без макияжа и с незакрашенной сединой.
Хайди Клум
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Пока голливудские звезды напропалую фотошопят свои фотографии, пропускают их через фильтры и демонстрируют себя только во всей красе, Хайди Клум решила пойти наперекор тренду. В Instagram модель, как и Сальма Хайек, выставила на всеобщее обозрение фото с седым волосом. Подпись под картинкой гласит: «О, Боже... я нашла свой первый седой».
Гвинет Пэлтроу
Фото: Globallookpress / PLAN PHOTOS
«Конечно, у меня есть морщины и седые волосы. Я искренне люблю все изменения в моем теле. Они — часть меня», — заявила Гвинет Пэлтроу шоу-подкасте The Beauty Closet.
Кэмерон Диаз
Фото: Getty
Камерон Диаз удивила поклонников своим внешним видом на автограф-сессии своей книги «The Body Book», в которой написала о том, что мы должны любить свое тело и принимать себя такими, какие мы есть. На мероприятии голливудская красотка, видимо, решила доказать, что сама следует собственным советам, появившись перед публикой с седыми корнями волос.
Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, starface, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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