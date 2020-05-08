От Деми Мур до Евы Лонгории: как звезды маскируют седые волосы во время карантина

Как правильно отметил американский онлайн-портал Women’s Health, Деми Мур стала очень активна в соцсетях с тех пор, как начался карантин. Все мы знаем, что она самоизолировалась в большом доме с детьми и бывшим мужем Брюсом Уиллисом, и они вроде бы очень весело проводят время все вместе. А что касается ее прически, актриса решила ничего не делать с отросшими корнями до тех пор, пока салоны красоты вновь не откроются, и гордо демонстрирует на фото и видео свои седые волосы. Не собирается ничего делать с отросшими серыми корнями и бывшая модель и актриса Брук Шилдс. Отросшее окрашивание у нее было еще в начале карантина, с тех пор ничего не изменилось – только седина стала более заметной, но звезду это совершенно не смущает.

А вот Ева Лонгория не согласна со своей коллегой по актерскому цеху. В видеоролике, который она выложила в Instagram, она призналась, что поначалу ей даже нравилась идея отрастить свои седые волосы на карантине, но это чувство быстро исчезло. К такому количеству серого на своей голове она не была готова, потому демонстративно своими руками на камеру закрасила седину в собственной ванной комнате, а затем показала результаты «до и после». Не готова смириться с отросшими корнями и звезда сериалов «Уилл и Грейс» и «Тайны Лауры», рыжеволосая красотка Дебра Мессинг. У нее хоть и не слишком много седых волос, но она предпочла не дожидаться конца карантина и покрасила свои волосы самостоятельно.