От Деми Мур до Евы Лонгории: как звезды маскируют седые волосы во время карантина
Фото: Instagram
Как правильно отметил американский онлайн-портал Women’s Health, Деми Мур стала очень активна в соцсетях с тех пор, как начался карантин. Все мы знаем, что она самоизолировалась в большом доме с детьми и бывшим мужем Брюсом Уиллисом, и они вроде бы очень весело проводят время все вместе. А что касается ее прически, актриса решила ничего не делать с отросшими корнями до тех пор, пока салоны красоты вновь не откроются, и гордо демонстрирует на фото и видео свои седые волосы. Не собирается ничего делать с отросшими серыми корнями и бывшая модель и актриса Брук Шилдс. Отросшее окрашивание у нее было еще в начале карантина, с тех пор ничего не изменилось – только седина стала более заметной, но звезду это совершенно не смущает.
А вот Ева Лонгория не согласна со своей коллегой по актерскому цеху. В видеоролике, который она выложила в Instagram, она призналась, что поначалу ей даже нравилась идея отрастить свои седые волосы на карантине, но это чувство быстро исчезло. К такому количеству серого на своей голове она не была готова, потому демонстративно своими руками на камеру закрасила седину в собственной ванной комнате, а затем показала результаты «до и после». Не готова смириться с отросшими корнями и звезда сериалов «Уилл и Грейс» и «Тайны Лауры», рыжеволосая красотка Дебра Мессинг. У нее хоть и не слишком много седых волос, но она предпочла не дожидаться конца карантина и покрасила свои волосы самостоятельно.
Кэти Перри, которая в последние годы, остается верна исключительно светлому цвету волос, поделилась фотографией, на которой отлично видны ее темные корни, да и сама прическа потеряла былой лоск, но звезда от этого не унывает и напоминает всем подписчикам, что когда-то была брюнеткой, хоть и очень давно. И правильно делает: покраситься в блонд и не испортить волосы – задача не из легких. Звезда сериалов Хилари Бертон тоже решила ничего не делать с наметившейся сединой. Более того, она целенаправленно отращивает их, чтобы напомнить о том, что действительно важно сейчас: здоровье и безопасность. «Всем врачам сейчас некогда возиться с такими вещами, как цвет волос, потому в знак солидарности с ними я ничего не делаю со своими, это напоминает мне о том, что вы делаете для того, чтзвобы мы были в безопасности», – написала она в одном из постов.
Не стали закрашивать свою седину и отросшие корни и другие звезды и с гордостью демонстрируют ее в соцсетях. Среди них – певица Ариана Гранде, актрисы Тиа Моури и ее сестра Тамера Моури, Сара Сильверман и модели Молли Симс и Никки Белла, которая считает, что это отличная возможность полюбить себя со всеми своими недостатками.
Фото: Instagram
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