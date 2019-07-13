Счастливая улыбка, морщинки, седина: Константин Меладзе показал «домашнее» фото Веры Брежневой

«Песня Веры Брежневой "Любите друг друга" 20 недель находилась в хит-параде "Золотой граммофон". Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — гласит подпись.

Поклонники ценят честность любимицы, ведь всем давно известно, что звезды — такие же люди, как и все мы. Однако кто-то демонстрирует тонны фотошопа на своих страницах, а кто-то — естественную красоту.