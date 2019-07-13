Счастливая улыбка, морщинки, седина: Константин Меладзе показал «домашнее» фото Веры Брежневой

Популярная певица Вера Брежнева продолжает развенчивать мифы о своей идеальной красоте. Не так давно она показала фото из бассейна, на котором виден небольшой животик, а теперь в блоге продюсерского центра Константина Меладзе появилось селфи, на котором певица запечатлела себя в «неприбранном» виде.
«Песня Веры Брежневой "Любите друг друга" 20 недель находилась в хит-параде "Золотой граммофон". Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — гласит подпись.
Поклонники ценят честность любимицы, ведь всем давно известно, что звезды — такие же люди, как и все мы. Однако кто-то демонстрирует тонны фотошопа на своих страницах, а кто-то — естественную красоту.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!