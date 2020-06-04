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Шэрон Стоун в платье с нескромным декольте показала себя без прикрас

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Шэрон Стоун

Фото: Instagram

Шэрон Стоун пообщалась с фолловерами на актуальную тему в Instagram, записав видео-инструкцию по мерам безопасности при вторжении мародеров в дом. Однако внимание поклонников привлекла не только речь звезды.

В своем аккаунте 62-летняя Стоун смело показала себя без прикрас. И, по всей видимости, месяцы нахождения в самоизоляции дали о себе знать: сквозь светлую шевелюру звезды у корней пробивается седина. Мейкап практически отсутствует, за исключением пары прикосновений светло-розовой помады к губам. «Карантинный» аутфит Шэрон — платье изумрудного цвета с контрастным абстрактным принтом, декольте которого при отсутствии бюстгальтера не оставило места для фантазии. Дополнили домашний look солнцезащитные очки-броулайнеры с сиреневыми линзами и сразу несколько броских украшений-цепей на шее.

Видео: Instagram

В бурном обсуждении вопроса обустройства убежища в доме нашлось место и для комплиментов. «Вы до сих пор невероятно красивая женщина», «Богиня!», «Чудесная женщина!», «Нестареющая красотка» — писали поклонники. Однако нашлись и те, кто подчеркнул, что Стоун «уже не та»: «Выглядите старой», «Вы мне нравитесь, Шэрон, но зачем вы публикуете это с бюстом наружу? Это неуместно».

Ранее мы рассказывали, как изменился стиль Шэрон Стоун за последние 25 лет. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото и видео: Instagram

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