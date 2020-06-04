Шэрон Стоун в платье с нескромным декольте показала себя без прикрас
Фото: Instagram
В своем аккаунте 62-летняя Стоун смело показала себя без прикрас. И, по всей видимости, месяцы нахождения в самоизоляции дали о себе знать: сквозь светлую шевелюру звезды у корней пробивается седина. Мейкап практически отсутствует, за исключением пары прикосновений светло-розовой помады к губам. «Карантинный» аутфит Шэрон — платье изумрудного цвета с контрастным абстрактным принтом, декольте которого при отсутствии бюстгальтера не оставило места для фантазии. Дополнили домашний look солнцезащитные очки-броулайнеры с сиреневыми линзами и сразу несколько броских украшений-цепей на шее.
В бурном обсуждении вопроса обустройства убежища в доме нашлось место и для комплиментов. «Вы до сих пор невероятно красивая женщина», «Богиня!», «Чудесная женщина!», «Нестареющая красотка» — писали поклонники. Однако нашлись и те, кто подчеркнул, что Стоун «уже не та»: «Выглядите старой», «Вы мне нравитесь, Шэрон, но зачем вы публикуете это с бюстом наружу? Это неуместно».
Ранее мы рассказывали, как изменился стиль Шэрон Стоун за последние 25 лет. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!