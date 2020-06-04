Шэрон Стоун в платье с нескромным декольте показала себя без прикрас

В своем аккаунте 62-летняя Стоун смело показала себя без прикрас. И, по всей видимости, месяцы нахождения в самоизоляции дали о себе знать: сквозь светлую шевелюру звезды у корней пробивается седина. Мейкап практически отсутствует, за исключением пары прикосновений светло-розовой помады к губам. «Карантинный» аутфит Шэрон — платье изумрудного цвета с контрастным абстрактным принтом, декольте которого при отсутствии бюстгальтера не оставило места для фантазии. Дополнили домашний look солнцезащитные очки-броулайнеры с сиреневыми линзами и сразу несколько броских украшений-цепей на шее.