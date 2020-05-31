Ярко-рыжая Яна Чурикова показала результат домашнего окрашивания волос: « О проведенном эксперименте не жалею»

Вот уже более двух месяцев россияне находятся в самоизоляции. Поскольку из-за пандемии коронавируса закрыты салоны красоты, девушки проводят бьюти-процедуры дома: снимают гель-лак и делают маникюр, стригутся и красят волосы. 41-летняя Яна Чурикова решила самостоятельно обновить цвет волос хной: «Что думаете, пора выпускать с карантина салоны красоты?))) 🤦🏼‍♀️ Я вот не дождалась.

😱Сейчас предвижу пару инфарктов у колористов и мастеров по волосам, с которыми работала до карантина, но, ребята, ждать было невозможно! Бесчеловечный эксперимент над собой под названием «окрашивание в домашних условиях» произведён! Последний раз делала такое году в 1999-м.🌰 Я вот не хочу рыжий. Краска растительная. Написано, что будет каштаново - золотистый оттенок 🧐».