Ярко-рыжая Яна Чурикова показала результат домашнего окрашивания волос: « О проведенном эксперименте не жалею»
Фото: Instagram Яны Чуриковой
Вот уже более двух месяцев россияне находятся в самоизоляции. Поскольку из-за пандемии коронавируса закрыты салоны красоты, девушки проводят бьюти-процедуры дома: снимают гель-лак и делают маникюр, стригутся и красят волосы. 41-летняя Яна Чурикова решила самостоятельно обновить цвет волос хной: «Что думаете, пора выпускать с карантина салоны красоты?))) 🤦🏼♀️ Я вот не дождалась.
😱Сейчас предвижу пару инфарктов у колористов и мастеров по волосам, с которыми работала до карантина, но, ребята, ждать было невозможно! Бесчеловечный эксперимент над собой под названием «окрашивание в домашних условиях» произведён! Последний раз делала такое году в 1999-м.🌰 Я вот не хочу рыжий. Краска растительная. Написано, что будет каштаново - золотистый оттенок 🧐».
Однако результат окрашивания оказался непредсказуемым — вместо каштаново-золотистого получился ярко-рыжий оттенок: «А может, оно и ничо)🧐 🙏🏻- спасибо огромное за слова поддержки! Как же я, в который раз, благодарна за то, какие у меня подписчики! ⠀ Из уроков: ⠀ 1️⃣ Там, где есть хна, всегда будет рыжий. Если в растительной смеси написано Lawsonia - рыжий гарантирован при любом раскладе. ⠀ 2️⃣ Растительная краска = непредсказуемый результат. Как вы помните, обещали золотистый, получился медный🤣 ⠀ 3️⃣ Осветлённые концы - отросшие корни. Окрасилось это все по-разному ) Но пока выглядит пристойно 🙏🏻».
Более того, телеведущая отметила, что натуральный краситель помог справиться с седыми волосами: «Хорошо решены вопросы седин. Прям серьезно. В отличие от осветлённых, которые, чую, будут «зеленить», седые честно порыжели 😍».
«Солнышко☀️ К лету готова», — написал Денис Клявер.
«Яна, вы 🔥», «Яночка, извините, но это вообще не ваше (((( совершенно ((((( прям я даже расстроилась (((( Как Вам шикарно быть светленькой, как сразу глаза яркие и открытые и т.д . Прошу Вас, вернитесь ❤️», «Ой как здорово! И волосам приятно, и в зеркале отражение веселенькое 👍 на моих тёмных такого не получится, конечно, но так хочу попробовать теперь», «О!!! 🔥🔥🔥Девушка-огонь!», «Ни "ничо", а прямо хорошо-прехорошо», «Мейкап и одежду сменить, и все отлично! Красавица! Истинную красоту не испортишь!», «Яна, вы прекрасны в любом цвете! Этот вам действительно идёт, образ стал игривым)», — обсуждают подписчики новый цвет волос телеведущей.
А вы ждете открытия салонов?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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