«Хочу быть собой»: 51-летняя Оксана Фандера не боится выглядеть старше, не закрашивая седину
Серия фотографий из Грузии, которые Оксана Фандера разместила в своем блоге, несказанно удивила подписчиков и журналистов. На одном из кадров звезда во всей красе продемонстрировала незакрашенные седые пряди. То, что уже стало привычным в западной культуре, вызвало волну обсуждений в Сети.
«Оксана, вы перестали красить волосы? С чем это связано?», — задала аккуратный вопрос одна из подписчиц.
«Исключительно с желанием быть собой....))», — ответила звезда.
«Поседевшая Фандера отказывается красить волосы», «51-летняя Фандера резко поседела и состарилась», «Известная актриса шокировала поклонников своим внешним видом», «Оксана Фандера продолжает пугать людей седой головой», — оживились СМИ.
А как считаете вы, седина — это естественно и нормально? Или женщины должны прятать ее как признак увядающей красоты?
Фото и видео: instagram
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