«Хочу быть собой»: 51-летняя Оксана Фандера не боится выглядеть старше, не закрашивая седину

«Оксана, вы перестали красить волосы? С чем это связано?», — задала аккуратный вопрос одна из подписчиц.

«Исключительно с желанием быть собой....))», — ответила звезда.

«Поседевшая Фандера отказывается красить волосы», «51-летняя Фандера резко поседела и состарилась», «Известная актриса шокировала поклонников своим внешним видом», «Оксана Фандера продолжает пугать людей седой головой», — оживились СМИ.

А как считаете вы, седина — это естественно и нормально? Или женщины должны прятать ее как признак увядающей красоты?