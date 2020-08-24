Звезды за 50, которые не боятся показывать лицо без макияжа и тело в купальниках
Фото: Starface
Светлана Бондарчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Бондарчук доказывает всем своим примером, что после 50 жизнь только начинается. Недавно она объявила о том, что покидает пост главного редактора известного журнала ради новых интересных проектов, и вышла замуж, закатив шумную вечеринку в центре Москвы. Светлана наслаждается жизнью и совершенно не стесняется возрастных изменений, демонстрируя в Instagram естественную красоту на фотографиях без макияжа и стройное тело в смелых нарядах и бикини.
Шэрон Стоун
Фото: Getty
Шэрон Стоун очень переживала из-за возрастных изменений. Звезда «Основного инстинкта» не хотела расставаться с образом дерзкой секс-бомбы и стареть. Дошло до того, что однажды актриса закрылась в ванной, рассматривала свои морщинки и рыдала несколько часов. Поплакала, пришла в себя и решила, что привлекательной женщина может быть в любом возрасте. И для этого вовсе не обязательно перекраивать себя у пластического хирурга. Шэрон регулярно занимается спортом, крутит романы, живет в свое удовольствие и без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру в бикини, лицо без макияжа и волосы без закрашенной седины.
Лолита Милявская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лолита Милявская всегда славилась отсутствием комплексов и запросто демонстрировала неидеальную фигуру в откровенных нарядах. Объявив недавно о разводе с разочаровавшим ее супругом, певица стала одеваться смелее. К примеру, в ее гардеробе появились наряды из абсолютно прозрачных тканей, с экстремально глубокими декольте, мини и не только... А похудев и похорошев, Лолита стала чаще публиковать свои фото и видео без макияжа и в купальниках или боди.
Дженнифер Лопес
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса Дженнифер Лопес, остающаяся на пике популярности вот уже двадцать лет, недавно отметила юбилей. В это сложно поверить, но певице и актрисе исполнилось 50 лет. Неувядающая Дженнифер по-прежнему снимается в кино, зажигает на сцене во время своих фееричных шоу и появляется на красных дорожках в умопомрачительных нарядах, демонстрируя шикарную фигуру. В Instagram Лопес тем временем регулярно пояувляются фото, для которых она смело позирует без макияжа и в бикини.
Алена Свиридова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Свиридова, недавно отметившая 58-летие, регулярно публикует в Instagram свои фото без макияжа и в бикини, а также выходит на красные дорожки в откровенных нарядах. Пару лет назад певица, по слухам, вышла замуж. В общем, жизнь у Алены кипит, и пластические хирурги ей для поддержания себя в форме не нужны.
Сальма Хайек
Фото: Globallookpress / Jennifer Bloc_Geisler-Fotopress
Сальме Хайек в сентябре исполнится 54 года. Актриса регулярно публикует в Instagram свои фотографии без макияжа и заявляет, что не боится стареть и не собирается обращаться к пластическим хирургам. Кстати, один из секретов красоты Сальмы – жирный бульон и вкусная еда. «Я обожаю еду и вино. Это не хорошо для модных платьев, но однозначно хорошо для моего настроения. Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да все! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнет стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным», – рассказала она в одном из интервью.
Алика Смехова
Фото: s
Алика Смехова и на шестом десятке выглядит эффектно и горячо, любит соблазнительные наряды и не считает, что на шестом десятке надо прятать от окружающих свою красоту и шикарные формы, стесняясь смелых снимков без косметики и лишней одежды.
Элизабет Херли
Фото: Globallookpress / Wiktor Szymanowicz
В юности Элизабет Херли набивала чем-нибудь задние карманы джинсов, старательно выгибала спину и выпячивала грудь, чтобы выглядеть девушкой с аппетитными формами. В итоге все эти уловки актрисе оказались не нужны, а соблазнительные изгибы с годами не потеряли привлекательность. Херли поддерживает себя просто в фантастической форме, занимается выпуском линии бикини под собственным именем и, конечно, сама демонстрирует горячие модели.
Валерия
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Валерия собственным примером доказывает, что после 50 лет можно обладать телом, которому позавидуют двадцатилетние девушки. Певица правильно питается и регулярно занимается спортом. Результат на лицо (во всех смыслах): Валерия без стеснения демонстрирует поклонникам фигуру в бикини и гордится подтянутой фигурой и идеальным прессом.
Холли Берри
Фото: Getty
Женщина без возраста Холли Берри с годами только хорошеет, а ее фигуре и красивому моложавому лицу могут позавидовать и топ-модели. По словам самой актрисы, к пятидесяти она стала выглядеть лучше, чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия от секса. Мама двоих детей, Холли Берри регулярно занимается с личным тренером, любит проводить время на пляже и с легкостью выходит на красные дорожки в прозрачных платьях, публикует в Instagram свои фото в бикини и без макияжа.
Екатерина Андреева
Фото: s
Екатерина Андреева выглядит моложе своих лет, не любит пластических хирургов и регулярно делится с поклонниками секретами красоты. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует в Instagram ролики, в которых позирует без макияжа, в купальниках, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног, и не только.
Синди Кроуфорд
Фото: Getty
Супермодель Синди Кроуфорд и на шестом десятке выглядит супер. Она показывает в Instagram тренировки, которыми занимается регулярно, стройное тело и свежее лицо без макияжа, от которого устала за долгие годы успешной карьеры.
Эвелина Бледанс
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Эвелина Бледанс гордится тем, что она уверенная в себе женщина, которая считает себя красивой и соблазнительной в любом возрасте, и не стесняется демонстрироваться широкой общественности во всей красе. Кроме того, актриса и телеведущая не скрывает, что делала пластику груди, заявляя, что очень довольна результатом операции.
Эль Макферсон
Фото: DPA
Австралийская топ-модель Эль Макферсон в начале карьеры получила прозвище «Тело» благодаря идеальной фигуре, которой может гордиться и в свои 56 лет. Секреты молодости и красоты Макферсон не скрывает: «Находясь в горах, я катаюсь на лыжах, а если отдыхаю около воды — плаваю. Также я могу заниматься йогой или тренироваться в зале. Кроме того, я везде ношу с собой спортивную обувь и айпод. Бег — это не только эффективный способ сохранять форму, но и своеобразный вид медитации. Не сидите на диетах и не падайте от усталости в тренажерном зале несколько раз в неделю. Лучше ежедневно выполнять не слишком сложные упражнения или бегать. Главное, не запускать себя. Моя мотивация — это чувство радости, вдохновения, страсти, спокойствия, силы и здоровья. Для меня это важнее, нежели цифры на весах, именно это побуждает меня правильно питаться и тренироваться».
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress
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