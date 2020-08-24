Звезды за 50, которые не боятся показывать лицо без макияжа и тело в купальниках

Сальме Хайек в сентябре исполнится 54 года. Актриса регулярно публикует в Instagram свои фотографии без макияжа и заявляет, что не боится стареть и не собирается обращаться к пластическим хирургам. Кстати, один из секретов красоты Сальмы – жирный бульон и вкусная еда. «Я обожаю еду и вино. Это не хорошо для модных платьев, но однозначно хорошо для моего настроения. Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да все! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнет стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным», – рассказала она в одном из интервью.

Алика Смехова