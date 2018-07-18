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«Эталон»: 50-летняя Валерия в коротком топе продемонстрировала стальной пресс

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Валерии

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Пользователи Сети восхищены фигурой популярной певицы.

Если вы давно ищете мотивацию заняться спортом, то вот она. Певице Валерии в этом году исполнилось 50 лет, но, глядя на нее, ей можно дать в два раза меньше. Тонкая талия, стальной пресс — артистка гордится своим телом и не упускает случая продемонстрировать достоинства в микроблоге. Например, на новом фото Валерия позирует в лифе от купальника и брюках в тон, а в подписи к снимку цитирует Марину Цветаеву.

Подписчики певицы вновь осыпали артистку комплиментами: «Не перестаю восхищаться», «Вы мой мотиватор», «Животик как у 18 летней», «Красотка, как же так сохранить себя? Мне 35 и сейчас выгляжу так же. Валерия, может вы что-то колете, стволовые клетки или че-нидь?», «Валерия,вот как вам так шикарно выглядеть удаётся)))?я знаю,что питание,спорт...но вот где взять столько силы воли отказывать себе во вкусняшках,тратить время на спорт(брррр) вместо спокойных посиделок...», «Фигура просто👍спортсмэнка, комсомолка и просто красивая жэнщина!!!😊», «Женщина-эталон! Сколько силы воли....👍». Тем не менее, некоторые посчитали, что Валерия выглядит чересчур худой: «Болезненная худоба, мера должна быть во всём!», « "Зыблются"?! Недоедание и анорексия приводят к галлюциногенно-извращенной вкусовщине, как в поэзии, так и в остальном», «Очень худая как мужик», «Вам надо есть побольше».

Секрет потрясающей фигуры Валерии прост — правильное питание и интенсивные занятия спортом. Даже во время отдыха певица не позволяет себе расслабляться и уделяет время тренировкам.

Фото: instagram

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