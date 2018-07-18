«Эталон»: 50-летняя Валерия в коротком топе продемонстрировала стальной пресс

Подписчики певицы вновь осыпали артистку комплиментами: «Не перестаю восхищаться», «Вы мой мотиватор», «Животик как у 18 летней», «Красотка, как же так сохранить себя? Мне 35 и сейчас выгляжу так же. Валерия, может вы что-то колете, стволовые клетки или че-нидь?», «Валерия,вот как вам так шикарно выглядеть удаётся)))?я знаю,что питание,спорт...но вот где взять столько силы воли отказывать себе во вкусняшках,тратить время на спорт(брррр) вместо спокойных посиделок...», «Фигура просто👍спортсмэнка, комсомолка и просто красивая жэнщина!!!😊», «Женщина-эталон! Сколько силы воли....👍». Тем не менее, некоторые посчитали, что Валерия выглядит чересчур худой: «Болезненная худоба, мера должна быть во всём!», « "Зыблются"?! Недоедание и анорексия приводят к галлюциногенно-извращенной вкусовщине, как в поэзии, так и в остальном», «Очень худая как мужик», «Вам надо есть побольше».

Секрет потрясающей фигуры Валерии прост — правильное питание и интенсивные занятия спортом. Даже во время отдыха певица не позволяет себе расслабляться и уделяет время тренировкам.