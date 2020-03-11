51-летняя Светлана Бондарчук надела платье-пальто на голое тело и бросила вызов хейтерам

«Друзья! Обращаюсь к вам. На моей странице не так много хейтеров, мне повезло с моей аудиторией, но конечно без них никуда!!! Все любители горячих, жестких и дерзких комментариев, у вас есть шанс отличиться! Если вы смелы не только в комментариях под моим фото и в блоге Лены Миро, но и способны встретиться со мной и сказать глядя в мои грустные глаза о возрасте, фигуре и тд, то я буду рада увидеться со смельчаком и взять мини интервью для моего проекта "Света вокруг Света"», — написала она.