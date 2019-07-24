Соблазнительная, дерзкая, роскошная: самые эффектные выходы в свет Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес регулярно занимается совершенствованием тела: она не пропускает тренировки, танцует во время своих шоу каждый раз, как в последний, и придерживается различных диет. Результаты своей работы над собой звезда с удовольствием демонстрирует на сцене, в фотосессиях, клипах и, конечно, на красных дорожках. И пусть некоторые модные критики обвиняют в отсутствии вкуса ее из-за слишком откровенных нарядов, Лопес не изменяет себе на протяжении долгих лет и неизменно появляется на публике в образе шикарной, чувственной и сексуальной поп-дивы.

К примеру, на вручении музыкальных наград Billboard Latin Music Awards она оказалась в центре внимания благодаря своему черному платью-сетке от дизайнера Джулиана Макдональда, отличительной чертой творений которого является утрированная сексуальность. Получала награду на том же мероприятии певица в не менее провокационном и эффектном платье от того же Макдональда.