Соблазнительная, дерзкая, роскошная: самые эффектные выходы в свет Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес регулярно занимается совершенствованием тела: она не пропускает тренировки, танцует во время своих шоу каждый раз, как в последний, и придерживается различных диет. Результаты своей работы над собой звезда с удовольствием демонстрирует на сцене, в фотосессиях, клипах и, конечно, на красных дорожках. И пусть некоторые модные критики обвиняют в отсутствии вкуса ее из-за слишком откровенных нарядов, Лопес не изменяет себе на протяжении долгих лет и неизменно появляется на публике в образе шикарной, чувственной и сексуальной поп-дивы.
К примеру, на вручении музыкальных наград Billboard Latin Music Awards она оказалась в центре внимания благодаря своему черному платью-сетке от дизайнера Джулиана Макдональда, отличительной чертой творений которого является утрированная сексуальность. Получала награду на том же мероприятии певица в не менее провокационном и эффектном платье от того же Макдональда.
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес также обожает совершенно прозрачные платья, в которых выглядит практически обнаженной. Самые пикантные места обычно прикрыты лишь стразами или кружевом.
Демонстрировать стальной пресс Дженнифер помогают наряды с обнаженным животом и все те же прозрачные «голые» платья.
Также Лопес любит подчеркивать упругую пятую точку с помощью разрезов, вырезов и облегающего силуэта.
Вспоминая самые эффектные выходы Дженнир Лопес в свет, мы не могли обойти стороной ее образ на церемонии «Грэмми» в 2000 году. Тогда она произвела фурор, появившись на дорожке в очень смелом прозрачном платье с вырезом ниже пупка от дизайнера Донателлы Версаче. Наряд Дженнифер бурно обсуждали: одни критиковали, другие восхищались, третьи придумывали самые разные шутки о том, как Лопес в нем выглядела и кому бы он мог еще подойти. Впоследствии в похожих платьях выходили в свет другие знаменитости, а популярная телеведущая Эллен Дедженерес, известная своим чувством юмора, пару лет назад решила встретить Дженнифер у себя в студии в копии этого наряда. В общем, тот выход вошел в историю.
Фото: Global Look Press / Kay Blake
Больше эффектных выходов в свет поп-дивы Дженнифер Лопес — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, dpa, getty
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