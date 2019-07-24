passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Соблазнительная, дерзкая, роскошная: самые эффектные выходы в свет Дженнифер Лопес

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 53
Фото: Eastnews
Одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса Дженнифер Лопес, остающаяся на пике популярности вот уже двадцать лет, 24 июля отмечает юбилей. В это сложно поверить, но певице и актрисе исполнилось 50 лет. Неувядающая Дженнифер по-прежнему снимается в кино, зажигает на сцене во время своих фееричных шоу и появляется на красных дорожках в умопомрачительных нарядах, демонстрируя шикарную фигуру. Поздравляем звезду с юбилеем и предлагаем вспомнить ее самые эффектные выходы в свет.

Дженнифер Лопес регулярно занимается совершенствованием тела: она не пропускает тренировки, танцует во время своих шоу каждый раз, как в последний, и придерживается различных диет. Результаты своей работы над собой звезда с удовольствием демонстрирует на сцене, в фотосессиях, клипах и, конечно, на красных дорожках. И пусть некоторые модные критики обвиняют в отсутствии вкуса ее из-за слишком откровенных нарядов, Лопес не изменяет себе на протяжении долгих лет и неизменно появляется на публике в образе шикарной, чувственной и сексуальной поп-дивы.

К примеру, на вручении музыкальных наград Billboard Latin Music Awards она оказалась в центре внимания благодаря своему черному платью-сетке от дизайнера Джулиана Макдональда, отличительной чертой творений которого является утрированная сексуальность. Получала награду на том же мероприятии певица в не менее провокационном и эффектном платье от того же Макдональда.

Фото: Eastnews

Дженнифер Лопес также обожает совершенно прозрачные платья, в которых выглядит практически обнаженной. Самые пикантные места обычно прикрыты лишь стразами или кружевом.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2
Фото: Getty

Демонстрировать стальной пресс Дженнифер помогают наряды с обнаженным животом и все те же прозрачные «голые» платья.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz

Также Лопес любит подчеркивать упругую пятую точку с помощью разрезов, вырезов и облегающего силуэта.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3
Фото: Eastnews

Вспоминая самые эффектные выходы Дженнир Лопес в свет, мы не могли обойти стороной ее образ на церемонии «Грэмми» в 2000 году. Тогда она произвела фурор, появившись на дорожке в очень смелом прозрачном платье с вырезом ниже пупка от дизайнера Донателлы Версаче. Наряд Дженнифер бурно обсуждали: одни критиковали, другие восхищались, третьи придумывали самые разные шутки о том, как Лопес в нем выглядела и кому бы он мог еще подойти. Впоследствии в похожих платьях выходили в свет другие знаменитости, а популярная телеведущая Эллен Дедженерес, известная своим чувством юмора, пару лет назад решила встретить Дженнифер у себя в студии в копии этого наряда. В общем, тот выход вошел в историю.

Фото: Global Look Press / Kay Blake

Больше эффектных выходов в свет поп-дивы Дженнифер Лопес — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, eastnews, dpa, getty

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!