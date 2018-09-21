«Упражнения очень эффективные»: 56-летняя Екатерина Андреева показала, как избавиться от обвисших щек с помощью скалки

«Инвестиция в себя — самая выгодная», — считает 56-летняя Екатерина Андреева. Однако постоянные читатели блога звезды уже знают, что телеведущая порой использует для сохранения молодости неожиданные предметы, весьма бюджетные в том числе. Одно из самых эффективных средств — обычная скалка. Сегодня звезда показала, как именно она использует ее в борьбе с птозом. «Упражнения очень эффективные — проверены тысячелетней историей даосов», — уверила она.
«Для этого вам понадобится китайский бань, а если такового нет — сойдет и скалка (все помнят, как тесто раскатывать?) Каждое утро прокатываем этой скалкой по линии подбородка и замешиваем сами себе не тесто вместо личика с обвисшими щечками, а упругий овал, розовощекость и уверенность в своих силах. Ну да, пошатаетесь сначала с непривычки, ну не страшно, привыкнете и стоять будете на одной ноге, как скала. Дорогу осилит идущий со скалкой подмышкой», — написала она под видеороликом-инстукцией в своем блоге.
«Умение держать равновесие напрямую связано с работой полушарий мозга, а это в свою очередь связано с продлением молодости. Вы хотите быть молодым? А ну быстро все на одну ногу встали, руки в стороны, глаза закрыты и.. стоять, стоять, я сказала... Так говорил мне папа, когда я была маленькая, да и сейчас иногда говорит, так говорят мне все мои учителя и тренеры, так говорю я вам», — подытожила она.
«Какая вы умница!!!», «Спасибо за позитив, за полезное инфо», «Катя, конспектирую в заветнейшую папочку», «Где моя скалка)) Спасибо за советы, класс», «Обалденно! Надо возобновить занятия», «Катя, какая вы умничка!!!! Не перестаю восхищаться и самое главное-тоже хочется вскочить, схватить скалку и продлевать свою молодость!!! Спасибо вам огромное за пример и позитив», — благодарят фолловеры.
Фото и видео: instagram