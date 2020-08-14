«15 лет отдавала частичку себя»: Светлана Бондарчук покинула пост главреда журнала HELLO!
Фото: Starface
«Письмо редактора. Знаковая, неотъемлемая часть любого печатного издания, благодаря которой читатель узнает, чем живет и дышит проект и его команда. И сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала HELLO!. В это сложно поверить, но прошло 15 лет с тех пор, как я впервые переступила порог редакции. 15 невероятно ярких, увлекательных, стремительных лет. Больше 700 обложек, сотни экслюзивов, десятки новых лиц, которые мы открывали читателю и друг другу. Вы можете не верить, но я помню и ценю каждую и каждого, кто делился со мной и нашими читателями своими историями, переживаниями, радостями и надеждами.
Я хочу поблагодарить всех, кто был частью проекта на протяжении 15 лет и отдавал HELLO! частичку себя, своей души и своего профессионализма, — потрясающей команде, без которой ничего бы не было. И, конечно, хочу сказать отдельное спасибо Полине Юмашевой, которая поверила в меня и доверила мне лучшее издание о звездах в России. Надеюсь, я не подвела.Мне задают много вопросов относительно дальнейшей судьбы проекта в России. К сожалению, ответов на них у меня нет. Печатный проект HELLO! закрыт, онлайн-версия продолжает выходить, но уже без меня в роли главного редактора», — написала она на своей странице в Instagram.
К слову, в ближайшее время в жизни Светланы Бондарчук произойдут и другие важные изименения. На днях она устроила девичник по случаю скоройсвадьбы с возлюбленным Сергеем Харченко.
Фото: Instagram, starface, eastnews, globallookpress
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