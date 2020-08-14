«15 лет отдавала частичку себя»: Светлана Бондарчук покинула пост главреда журнала HELLO!

Я хочу поблагодарить всех, кто был частью проекта на протяжении 15 лет и отдавал HELLO! частичку себя, своей души и своего профессионализма, — потрясающей команде, без которой ничего бы не было. И, конечно, хочу сказать отдельное спасибо Полине Юмашевой, которая поверила в меня и доверила мне лучшее издание о звездах в России. Надеюсь, я не подвела.Мне задают много вопросов относительно дальнейшей судьбы проекта в России. К сожалению, ответов на них у меня нет. Печатный проект HELLO! закрыт, онлайн-версия продолжает выходить, но уже без меня в роли главного редактора», — написала она на своей странице в Instagram.

К слову, в ближайшее время в жизни Светланы Бондарчук произойдут и другие важные изименения. На днях она устроила девичник по случаю скоройсвадьбы с возлюбленным Сергеем Харченко.