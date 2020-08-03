От боязни попадания воды на лицо у Асмус до детской присыпки для волос у Джоли: странные бьюти-привычки звезд

Кристина Асмус недавно удивила поклонников своими секретами красоты. Актриса заявила, что не делала никаких косметических процедур и уколов красоты, а также уже 10 лет не была у косметолога. Кроме того, Асмус призналась, что даже во время душа делает все, чтобы вода из под крана не касалась ее лица. Подписчики остались в недоумении: чем же тогда Кристина умывается? «Когда я смываю макияж, вместо воды я использую "Хлоргексидин", а волосы мою головой вниз, чтобы водопроводная вода не попадала. Я покупала хорошую воду в маленьких бутылочках в магазине, ставила ее в холодильник и ею умывалась. Потом перешла на лед. А потом и вовсе от этого отказалась, теперь я самопровозглашенный амбассадор "Хлоргексидина". Я никогда в жизни (!!!) не пользовалась масками для лица, скрабами, базой под макияж, патчами под глаза, не делала пилинги и массажи лица. Я даже увлажняющим кремом не пользуюсь. Максимум в отпуске раз в год нос намажу SPF-50. И то 100 раз подумаю», — призналась она.

Екатерина Андреева