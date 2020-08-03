От боязни попадания воды на лицо у Асмус до детской присыпки для волос у Джоли: странные бьюти-привычки звезд
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кристина Асмус
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кристина Асмус недавно удивила поклонников своими секретами красоты. Актриса заявила, что не делала никаких косметических процедур и уколов красоты, а также уже 10 лет не была у косметолога. Кроме того, Асмус призналась, что даже во время душа делает все, чтобы вода из под крана не касалась ее лица. Подписчики остались в недоумении: чем же тогда Кристина умывается? «Когда я смываю макияж, вместо воды я использую "Хлоргексидин", а волосы мою головой вниз, чтобы водопроводная вода не попадала. Я покупала хорошую воду в маленьких бутылочках в магазине, ставила ее в холодильник и ею умывалась. Потом перешла на лед. А потом и вовсе от этого отказалась, теперь я самопровозглашенный амбассадор "Хлоргексидина". Я никогда в жизни (!!!) не пользовалась масками для лица, скрабами, базой под макияж, патчами под глаза, не делала пилинги и массажи лица. Я даже увлажняющим кремом не пользуюсь. Максимум в отпуске раз в год нос намажу SPF-50. И то 100 раз подумаю», — призналась она.
Екатерина Андреева
Фото: Starface
«Инвестиция в себя — самая выгодная», — считает Екатерина Андреева. Однако постоянные читатели блога звезды уже знают, что телеведущая порой использует для сохранения молодости неожиданные предметы, весьма бюджетные в том числе. Одно из самых эффективных средств — обычная скалка. Звезда показала, как именно она использует ее в борьбе с птозом. «Упражнения очень эффективные — проверены тысячелетней историей даосов. Для этого вам понадобится китайский бань, а если такового нет — сойдет и скалка (все помнят, как тесто раскатывать?) Каждое утро прокатываем этой скалкой по линии подбородка и замешиваем сами себе не тесто вместо личика с обвисшими щечками, а упругий овал, розовощекость и уверенность в своих силах. Ну да, пошатаетесь сначала с непривычки, ну не страшно, привыкнете и стоять будете на одной ноге, как скала. Дорогу осилит идущий со скалкой подмышкой», — написала она под видеороликом-инстукцией в своем блоге.
Анджелина Джоли
Фото: Getty
Голливудская звезда Анджелина Джоли вместо шампуня время от времени использует обычную детскую присыпку, чтобы освежить прическу.
Сальма Хайек
Фото: Globallookpress / Jennifer Bloc_Geisler-Fotopress
Сальма Хайек рассказала об одном весьма действенном способе продления молодости. Звезда открыла для себя не самый приятный, но очень эффективный напиток, она называет его «бульон из костей». «Это звучит отвратительно, но я настоятельно рекомендую вам попробовать. Возьмите говяжьи кости и варите их на медленном огне много, много часов. В результате вы получите напиток, в котором много желатина и правильного жира из костного мозга. Я считаю, что это действительно продлевает молодость», — советует Сальма. Хайек затем добавляет в напиток ложку яблочного сидра и выпивает по чашке в день: «Полезные вещества, которые этот напиток содержит, улучшают структуру кожи, волос, ногтей. Там полно коллагена».
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Globallookpress / face to face
Кэтрин Зета-Джонс уверяет, что чистит зубы клубникой и моет голову... пивом для блеска волос.
Дженнифер Энистон
Фото: Eastnews
Дженнифер Энистон, которая много финансов вкладывает в свою внешность, в том числе ест чипсы из плаценты для красоты и молодости кожи.
Саша Зверева
Фото: Instagram Саши Зверевой
Многодетная мама Саша Зверева и вовсе пьет коктейли из собственной плаценты. «Со своим врачом, ведущим беременность и роды, заранее проговариваете: не перерезать пуповинку, не забирать плаценту, не использовать эпидуральную анестезию. Я написала даже здесь на случай, если придется ехать в госпиталь, на листке свой план с пожеланиями и запретами», — рассказала в Instagram певица, которая делает себе смузи из плаценты и ягод.
Леди Гага
Фото: Globallookpress / AdMedia
Леди Гага пользуется обычным скотчем для ежедневного лифтинга лица, который она закрепляет за волосами. Звезда уверяет, что этот необычный метод помогает ей подтянуть кожу и избавиться от морщин.
Блейк Лайвли
Фото: Globallookpress / Lionsgate
Блейк Лайвли, которая обычно становится самой эффектной девушкой на красных дорожках, смазывает голову майонезом, чтобы увлажнить и подпитать свои знаменитые светлые локоны.
Сьюки Уотерхаус
Фото: DPA
Модель Сьюки Уотерхаус использует кока-колу вместо мусса для волос.
Джессика Симпсон
Фото: Getty
Джессика Симпсон чистит зубы всего три раза в неделю, а налет удаляет с помощью... футболки.
Джулия Робертс
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Звезда фильма «Красотка» Джулия Робертс заявила, что очень редко ходит в душ и не использует дезодорант.
Бейонсе
Фото: Getty
Бейонсе для укладки бровей использует обычный канцелярский клей.
Николь Кидман
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Николь Кидман ополаскивает волосы клюквенным морсом и шампанским.
Хлоя Морец
Фото: DPA
Хлоя Морец чистит кожу оливковым маслом.
Синди Кроуфорд
Фото: Getty
Супермодель Синди Кроуфорд для красоты и молодости лица умывается молоком.
Сандра Баллок
Фото: Eastnews
Сандра Баллок использует мазь от геморроя против синяков под глазами.
Сиенна Миллер
Фото: Globallookpress / face to face
Сиенна Миллер использует маски для волос из... кетчупа, уверяя, что это помогает сделать локоны более светлыми и избавиться от желтизны, красноты и других оттенков.
Марго Робби
Фото: Eastnews
Марго Робби вместо бальзама для губ использует специальную мазь для кормящих мамочек.
Фото: Instagram, globallookpress, getty, eastnews
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