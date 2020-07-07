Кристина Асмус удивила фанатов своей «неухоженностью»
Фото: Instagram Кристины Асмус
Очередное признание Кристины Асмус шокировало ее поклонников. Она уже говорила, что склонна к полноте, рассказывала о нарушениях в пищевом поведении, теперь же актриса сообщила, что почти не ухаживает за кожей — в общепринятом смысле.
«В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом!!! Ни колола, ни резала, ни уменьшала, ни надувала, ни отщипывала))) Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты. Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на нее я не хожу. Я не была у косметолога 10 лет. Я никогда в жизни (!!!) не пользовалась масками для лица, скрабами, базой под макияж, патчами под глаза, не делала пилинги и массажи лица. Я даже увлажняющим кремом не пользуюсь. Максимум в отпуске раз в год нос намажу SPF 50)) Ито 100 раз подумаю», — призналась она.
«Я редко пользуюсь тональным кремом и пудрой. При этом я не противник всего этого, наоборот! У каждого свои особенности и потребности. У меня был печальный опыт, с тех пор я боюсь любого незнакомого вмешательства. Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе», — добавила она.
«То есть Вы не умываетесь?», «А грим в театре?», «Не поняла насчет "не смеют касаться руки и вода из-под крана?". А как же умываться?», «Староверка», «Вранье», «Как можно мыть лицо без рук?», «А что делаете тогда? Хоть что-то. Все же должно быть», — вопрошают изумленные подписчики.
Кто-то предостерег, что пренебрежение уходом и защитой может однажды сказаться большими проблемами. Некоторые предположили, что Кристина смывает грим специальными средствами и пользуется минеральной водой для умывания. А какие версии есть у вас?
Фото и видео: Instagram/@asmuskristina
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