Кристина Асмус удивила фанатов своей «неухоженностью»

Очередное признание Кристины Асмус шокировало ее поклонников. Она уже говорила, что склонна к полноте, рассказывала о нарушениях в пищевом поведении, теперь же актриса сообщила, что почти не ухаживает за кожей — в общепринятом смысле.

«В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом!!! Ни колола, ни резала, ни уменьшала, ни надувала, ни отщипывала))) Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты. Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на нее я не хожу. Я не была у косметолога 10 лет. Я никогда в жизни (!!!) не пользовалась масками для лица, скрабами, базой под макияж, патчами под глаза, не делала пилинги и массажи лица. Я даже увлажняющим кремом не пользуюсь. Максимум в отпуске раз в год нос намажу SPF 50)) Ито 100 раз подумаю», — призналась она.