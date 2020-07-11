Асмус раскрыла подписчикам секрет красивой кожи: «Никакой воды, только Хлоргексидин»
Фото: Instagram/@asmuskristina
В последнее время Кристина Асмус стала чаще делиться с поклонниками секретами красоты. Недавно она заявила, что не делала никаких косметических процедур и уколов красоты, а также уже 10 лет не была у косметолога. Кроме того, Асмус призналась, что даже во время душа делает все, чтобы вода из под крана не касалась ее лица. Подписчики остались в недоумении: чем же тогда Кристина умывается? Делать секрета из этой процедуры актриса не стала и рассказала, что использует вместо воды.
«Когда я смываю макияж вместо воды я использую “Хлоргексидин», а волосы мою головой вниз, чтобы водопроводная вода на него не попадала. После того как на съемках 10 лет назад произошла вся эта история 🦠, я покупала хорошую воду в маленьких бутылочках в магазине, ставила ее в холодильник и ей умывалась. Потом перешла на лёд. А потом и вовсе от этого отказалась и теперь я самопровозглашенный амбассадор «Хлоргексидина» 😂 Как-нибудь запишу видео процесса», - поделилась секретом Кристина.
Также она рассказала, что пользуется только минеральной косметикой, старается не касаться лицом никаких поверхностей и регулярно вытирает телефон антисептиком.
Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны», в котором исполнила роль скромной девушки-доктора Варвары Черноус. В университете будущая звезда встречалась с коллегой по цеху Виктором Степаняном, но пара рассталась из-за желания Кристины в первую очередь построить карьеру. В 2013 году Асмус стала женой комика и резидента «Comedy club» Гарика Харламова. Через год у них родилась дочь Анастасия. 22 июня 2020 года супруги объявили о разводе. На своей странице в Инстаграм актриса пояснила, что их с Гариком расставание никак не связано с самоизоляцией или откровенной ролью Кристины в фильме «Текст», за которую Асмус критиковали многие поклонники. Пара решила разойтись мирно и продолжит вместе воспитывать ребенка.
Фото и видео: Instagram/@asmuskristina
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