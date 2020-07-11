Асмус раскрыла подписчикам секрет красивой кожи: «Никакой воды, только Хлоргексидин»

«Когда я смываю макияж вместо воды я использую “Хлоргексидин», а волосы мою головой вниз, чтобы водопроводная вода на него не попадала. После того как на съемках 10 лет назад произошла вся эта история 🦠, я покупала хорошую воду в маленьких бутылочках в магазине, ставила ее в холодильник и ей умывалась. Потом перешла на лёд. А потом и вовсе от этого отказалась и теперь я самопровозглашенный амбассадор «Хлоргексидина» 😂 Как-нибудь запишу видео процесса», - поделилась секретом Кристина.

Также она рассказала, что пользуется только минеральной косметикой, старается не касаться лицом никаких поверхностей и регулярно вытирает телефон антисептиком.