Благодаря чему ведущая «Первого канала» выглядит так молодо? Кажется, мы знаем ответ.

55-летняя Екатерина Андреева выглядит в два раза моложе своего возраста, из-за чего в Сети периодически появляются слухи, что ведущая наведывается в кабинет пластического хирурга. Сама же звезда на сплетни отвечает тем, что все дело в грамотном уходе за кожей, правильном питании и спорте. Passion.ru сделал подборку самых необычных и полезных видео, в которых Екатерина делится секретами красоты. Смотрите и берите на заметку!