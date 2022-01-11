Андрей Малахов: скандальные романы, работа продавцом газет и другие факты о шоумене

Андрей Малахов: скандальные романы, работа продавцом газет и другие факты о шоуменеЗнаменитому телеведущему — 50 лет!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/malakhov007
Андрей Малахов родился в Мурманской области. Школу он окончил с серебряной медалью. Кстати, Андрей учился в одном классе с Евгением Рудиным (DJ Грув). Телеведущий играет на скрипке — он окончил музыкальную школу.
Каждое лето мальчик ездил в деревню к бабушке. По местной легенде, недалеко в лесу зарыли клад. Мальчик каждое утро отправлялся с отцом на его поиски. Папа будущей знаменитости с улыбкой наблюдал за тщетными попытками сына найти сокровища, но веру в мечту не разрушал.
Однажды Андрей все же ненадолго разбогател: он нашел на улице кошелек с огромной по тем временам суммой — больше 600 рублей. Но, как только он рассказал родителям о находке, все дружно отправились в милицию на поиски владельца денег.
Кстати, однажды на летних каникулах Малахов работал помощником почтальона. 14-летний парень разносил не только письма, но и посылки и даже пенсию. Позднее он признавался, что общение с людьми доставляло ему большее удовольствие, нежели заработанные деньги.
Будучи студентом четвертого курса факультета журналистики МГУ им. Ломоносова (окончил с красным дипломом), Андрей работал на четверть ставки младшим редактором. Его зарплата была 7 рублей 25 копеек.
Малахов мечтал быть переводчиком у Михаила Горбачева.
Фото: www.instagram.com/malakhov007
Андрей год стажировался в Мичиганском университете в США. Он несколько раз участвовал в конкурсе по отбору студентов, но все время получал отказ. И с последней попытки у него получилось — его пригласили.
В Америку он приехал без денег. Жил бедный студент в доме декана журфака Мичиганского университета. Крышу над головой ему выделили, потому что он ухаживал за кошкой преподавателя, пока семья была в отпуске. Позже Малахов поселился в общежитии.
В США, чтобы держаться на плаву, Андрей Малахов не гнушался любой работы — от продавца газет с зарплатой 5 долларов в день до стажера в NBC. Андрей никогда не хотел остаться в Америке. На желание вернуться домой его знакомые крутили пальцем у виска.
После возвращения на родину Малахов три месяца бесплатно работал на ТВ, чтобы доказать свою преданность делу. И только потом его взяли на должность международного журналиста на ОРТ.
Девиз Андрея Малахова «Мечтай, верь, визуализируй, действуй, получай!».
Когда Андрей стал известным (наибольшую популярность ему принесли ток-шоу), его личная жизнь превратилась в объект пристального внимания. Сам он о своих романах не распространялся, но, как говорится, кота в мешке не утаить. Известно, что у него были романы с несколькими известными женщинами — бизнесвумен Мариной Кузьминой, Еленой Кориковой (поговаривали, что они даже собирались пожениться) и другими. Приписывали ему отношения и с Ксенией Собчак.
В 2007 году прессу облетело фото Малахова, целующего звезду Playboy Памелу Андерсон. После он объяснил пикантность момента тем, что на одной из светских тусовок модель и актриса забилась в угол и со слезами на глазах слушала шутки юмористов о себе и своем знаменитом бюсте. И только Андрей смог ее утешить, отметив, что Памела хороша и как актриса, и как человек. В знак благодарности американка обняла телеведущего и разрешила себя поцеловать.
До знакомства с будущей женой Малахов написал книгу «Мои любимые блондинки».
В 2011 году Андрей Малахов женился на дочери известного медиамагната Виктора Шкулева Наталье (тоже блондинке). Свадьба проходила в Версале. Решение о проведении свадьбы во дворце королей Франции жених объяснил желанием сделать для невесты незабываемый праздник и тем, что устроить торжество в элитном клубе или ресторане Москвы обойдется дороже, чем в Европе.
За аренду дворца Малахов заплатил около 150 тысяч евро. Платье невесты бренда Vera Wang обошлось еще в 50 тысяч евро. Около 100 000 евро потратили на банкет.
Фото: www.instagram.com/malakhov007
Сын пары Саша родился в ноябре 2017-го. Родители тщательно скрывают мальчика от публики. Лишь изредка Андрей рассказывает о достижениях ребенка. Кстати, имя для наследника новоиспеченные родители выбирали с помощью поклонников. Наталья и Андрей долго не могли определиться с выбором. Тогда они предложили проголосовать за один из двух вариантов — Николая и Александра. Победил второй.
Все годы совместной жизни телеведущий не перестает признаваться в любви жене, отмечая, что она покорила его не только своей красотой, но и спокойным характером, мудростью.
У Андрея Малахова есть шикарная отдельная квартира, где он периодически скрывается ото всех, наслаждаясь одиночеством.
Фото: www.instagram.com/malakhov007
25 лет Малахов проработал на Первом канале, а потом внезапно ушел. Он не раз говорил: «Я не обрастаю на рабочем месте. В моем рабочем кабинете всегда столько вещей, которые при уходе можно собрать в одну коробку». И лишь время спустя он назвал причину разрыва с любимым каналом — недосказанные продюсерами слова и подковерные игры.
На Первом Андрей вел ток-шоу, рвавшее все рейтинги, «Большая стирка» — «Пять вечеров» — «Пусть говорят», а также большое субботнее шоу. На телеканале «Россия», куда Малахова сразу же пригласили, он ведет шоу «Привет, Андрей!» и «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Андрей Малахов — настоящий качок. Он давно, много и часто занимается спортом. И под его дорогими костюмами и объемными свитерами скрывается гора мышц.
50-летие телеведущий планирует отметить в самом узком семейном кругу. Он также отмечет, что не ощущает себя на свой возраст. «50 — это новые 40», — говорит он.
Фото и видео: Instagram