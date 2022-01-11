Андрей Малахов: скандальные романы, работа продавцом газет и другие факты о шоумене

Андрей Малахов родился в Мурманской области. Школу он окончил с серебряной медалью. Кстати, Андрей учился в одном классе с Евгением Рудиным (DJ Грув). Телеведущий играет на скрипке — он окончил музыкальную школу.

Каждое лето мальчик ездил в деревню к бабушке. По местной легенде, недалеко в лесу зарыли клад. Мальчик каждое утро отправлялся с отцом на его поиски. Папа будущей знаменитости с улыбкой наблюдал за тщетными попытками сына найти сокровища, но веру в мечту не разрушал.

Однажды Андрей все же ненадолго разбогател: он нашел на улице кошелек с огромной по тем временам суммой — больше 600 рублей. Но, как только он рассказал родителям о находке, все дружно отправились в милицию на поиски владельца денег.