Андрей Малахов проводит время на роскошном курорте с женой

Эти новогодние каникулы Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева решили провести с пользой. Сегодня в своем блоге шоумен показал, как проводит свое свободное время.

«Из жизни отдыхающих... Лег, проснулся и уже 4 января. Ем и худею», — написал он.