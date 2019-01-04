Андрей Малахов проводит время на роскошном курорте с женой

Эти новогодние каникулы Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева решили провести с пользой. Сегодня в своем блоге шоумен показал, как проводит свое свободное время.
«Из жизни отдыхающих... Лег, проснулся и уже 4 января. Ем и худею», — написал он.
Семейная пара проводит время в SHA Wellness Clinic на побережье Коста-Бланка, в Испании. В 80 процедурных кабинетах, специализирующихся на омолаживающих и косметических процедурах, программах по похудению и детоксикации организма, практикуют натуротерапию, лечебное питание и профилактическую медицину. Самая простая программа для нормализации веса стоит 3500 евро (270 тыс.руб.) для одного человека и длится 7 дней. Ночь в самом обычном номере стоит от 310 евро (24 тыс.руб.). Билет бизнес-класса для одного пассажира — 130 тысяч рублей. Таким образом, поездка для желающей оздоровиться в этом отеле пары обойдется примерно в миллион рублей.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram