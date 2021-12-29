«На сей раз сбежать не выйдет!» Андрей Малахов рассказал, как отпразднует 50-летие

В интервью wday.ru телеведущий рассказал, что в детстве всегда отмечал день рождения день в день, родители никогда не переносили на выходной.

«Конечно, торт со свечами, причем традиционно «Наполеон», который готовила наша соседка Бэлла Ганопольская. Она добавляла в сливочный крем бруснику и клюкву, и это был самый вкусный «Наполеон» в моей жизни!» — поделился Малахов воспоминанием из детства.