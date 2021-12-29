«На сей раз сбежать не выйдет!» Андрей Малахов рассказал, как отпразднует 50-летие
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Фото: Instagram @malakhov007
В интервью wday.ru телеведущий рассказал, что в детстве всегда отмечал день рождения день в день, родители никогда не переносили на выходной.
«Конечно, торт со свечами, причем традиционно «Наполеон», который готовила наша соседка Бэлла Ганопольская. Она добавляла в сливочный крем бруснику и клюкву, и это был самый вкусный «Наполеон» в моей жизни!» — поделился Малахов воспоминанием из детства.
Сейчас, во взрослом возрасте, Андрей предпочитает не собирать компании друзей и громко не отмечать праздник.
«Отмечу традиционно тихо, отключу телефон и исчезну… Думаю, день рождения, особенно юбилей, — это 24 часа, когда ты должен честно поговорить с самим собой — что сделал, что не успел, обозначить вехи, подумать о перспективах».
Хотя в этот раз, как предполагает звезда, сбежать ему никто не даст. Малахов также отметил, что совсем не ощущает себя на 50.
«50 — это новые 40», — заключает он.
Фото: Instagram @malakhov007