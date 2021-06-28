Королеве свадебных платьев — 72! Что мы знаем о дизайнере Вере Вонг

С 6 лет Вера Вонг занималась фигурным катанием (не забывает про коньки она и сейчас), но, будучи уже опытной спортсменкой и не попав с олимпийскую сборную США, она завершила карьеру.

После спорта ее жизнь резко повернула в другую сторону — в мир моды.

17 лет она была редактором моды в Vogue, потом ее на этом посту сменила Анна Винтур. Вонг стала самым молодым редактором в истории издания. Пост она заняла в 23 года.

В свадебных платьях Веры Вонг к алтарю в разное время шли Челси Клинтон, Иванка Трамп, Алиша Кейс, Мэрайа Кери, Виктория Бекхэм, Аврил Лавин, Дженнифер Лопес, Дженнифер Гарнер, Шэрон Стоун, Сара Мишель Геллар, Хилари Дафф, Ума Турман, Холли Хантер, Кейт Хадсон, Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Тина Кунаки и другие знаменитости.