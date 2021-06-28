Королеве свадебных платьев — 72! Что мы знаем о дизайнере Вере Вонг
Вера Вонг отметила день рождения. Но ее цифры в паспорте совсем не вяжется с тем, как она выглядит. Невероятно стройная, хрупкая, моложавая, талантливая, скромная и самобытная, — это все о ней. Она пришла в мир моды в 23 года и осталась в нем навсегда.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/verawanggang
Вера Вонг китаянка по происхождению. Ее родители приехали в США в начале 1940-х годов. У Веры есть старший брат. Мать дизайнера работала переводчиком в ООН, а отец владел медицинской компанией.
Вонг окончила Сорбонну, получив диплом в области истории искусства.
С 6 лет Вера Вонг занималась фигурным катанием (не забывает про коньки она и сейчас), но, будучи уже опытной спортсменкой и не попав с олимпийскую сборную США, она завершила карьеру.
После спорта ее жизнь резко повернула в другую сторону — в мир моды.
17 лет она была редактором моды в Vogue, потом ее на этом посту сменила Анна Винтур. Вонг стала самым молодым редактором в истории издания. Пост она заняла в 23 года.
В свадебных платьях Веры Вонг к алтарю в разное время шли Челси Клинтон, Иванка Трамп, Алиша Кейс, Мэрайа Кери, Виктория Бекхэм, Аврил Лавин, Дженнифер Лопес, Дженнифер Гарнер, Шэрон Стоун, Сара Мишель Геллар, Хилари Дафф, Ума Турман, Холли Хантер, Кейт Хадсон, Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Тина Кунаки и другие знаменитости.
Веру считают королевой свадебных платьев. Первое она создала для себя, когда в 40 лет выходила замуж за Артура Беккера. Вера подумала, что не готова покупать готовый наряд, ибо такой же может оказаться и на другой невесте. Тогда она смоделировала и сшила свое подвенечное платье. С тех пор свадебные платья считаются ее коньком.
Дизайнер выпускает и вечернюю одежду, у которой много поклонников среди звезд Голливуда.
Много лет назад Вера Вонг создала эксклюзивное платье для Дженнифер Лопес, но актриса и певица отказалась за него платить итоговую сумму в 150 тысяч долларов. Джей Ло не надела его, отметив, что это будет слишком дорогая реклама для бренда.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
У Веры и ее уже теперь бывшего мужа Артура Беккера есть две дочери: 31-летняя Сесилия и 28-летняя Жозефина. После развода экс-супруги вместе ведут бизнес.
В нью-йоркском отеле Carlyle работает салон дизайна Веры Вонг, где выставлены свадебные платья из ее коллекций.
Свадебные платья Вонг носили героини сериалов «Секс в большом городе», «Сплетницы», «Месть».
Вера создает эксклюзивные костюмы для фигуристок. За это ее внесли в Зал славы США по фигурному катанию.
Однажды Хиллари Клинтон пригласила Веру в Белый Дом. Дизайнер так волновалась, что надела туфли разного цвета. Заметила она это, когда вернуться и переобуться было уже невозможно.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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