passion.ru

Андрей Малахов откровенно рассказал, что заставило его уйти с «Первого канала» после 25 лет работы

В новом интервью телеведущий решил рассказать о главной причине его увольнения с главного телеканала страны, где он работал много лет и сделал серьезную карьеру. Как признался сам Андрей, вовсе не роль «мальчика на побегушках» в программе в «Пусть говорят», заставила разорвать все связи с прежним местом работы, а недоговоренность продюсеров и подковерные игры.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Андрей Малахов в перерывах между работой

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В честном диалоге с Софико Шеварднадзе, Малахов привел случай, которы заставил его взглянуть на руководство канала под новым углом. Много лет назад некрасиво с канала ушла продюсер Наталья Никонова, чьи «фотографии были расклеены у всех входов в телецентр, чтобы ее не пускали». Но через время она вернулась к своей должности на «Первом», как ни в чем не бывало.

Андрей так и смог принять, как после предательства и перехода на другой канал ей все простили: «Я в это не готов играть. Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: «Андрюх, нам ее навязали, извини». Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!», — заявил Малахов. В скором времени, он уже был ведущим «Россия 1».

О своих нынешних конкурентах, Андрей без скромности говорит несколько снисходительно: «Я внимательно слежу за конкурентами, там все медленно движется к угасанию. Если они не заплатили герою огромные деньги — там нет тем, все грустно. Еще четыре года — и это закроется», — дал свой личный прогноз Андрей Малахов.

Отметил Малахов и неуспешность Дмитрия Борисова, которого пригласили вести программу вместо него: «Димы Борисова нет даже в списке 15 самых упоминаемых журналистов России», — отметил Малахов в YouTube-шоу «Просто о сложном».

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram