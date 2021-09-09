Андрей Малахов откровенно рассказал, что заставило его уйти с «Первого канала» после 25 лет работы

Андрей так и смог принять, как после предательства и перехода на другой канал ей все простили: «Я в это не готов играть. Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: «Андрюх, нам ее навязали, извини». Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!», — заявил Малахов. В скором времени, он уже был ведущим «Россия 1».

О своих нынешних конкурентах, Андрей без скромности говорит несколько снисходительно: «Я внимательно слежу за конкурентами, там все медленно движется к угасанию. Если они не заплатили герою огромные деньги — там нет тем, все грустно. Еще четыре года — и это закроется», — дал свой личный прогноз Андрей Малахов.

Отметил Малахов и неуспешность Дмитрия Борисова, которого пригласили вести программу вместо него: «Димы Борисова нет даже в списке 15 самых упоминаемых журналистов России», — отметил Малахов в YouTube-шоу «Просто о сложном».