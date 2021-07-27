DJ Грув: «С женой знакомы 17 лет, но могу заново влюбиться в нее»
В интервью Passion.ru DJ Грув рассказал, как он относится к современной музыке, какой он отец, какую музыку будет писать через четверть века и приоткрыл некоторые семейные тайны.
Passion.ru: Евгений, у вас вышел новый трек «Мало звука» с Сергеем Буруновым. Вы с ним знакомы уже не первый год и работали вместе. Почему для нового проекта выбрали именно его голос? Была ли альтернатива?
Евгений Рудин: Когда мы познакомились с Сергеем, у нас сразу появилась идея сделать совместный проект. Несколько лет мы не могли сойтись по графику, и когда со временем стало полегче, решил сделать трек, который бы напоминал и рассказывал о том, что происходило с танцевальной музыкой с 90-х по сегодняшний день. Ведь мы часто обсуждали с Сергеем становление и развитие этого направления. Вот так родилась идея монолога человека, который в 5-6 утра стоит на танцполе и кричит, что ему мало звука. Сергею понравилось, и мы стали работать. У нас не было цели продвигать трек на радио, планировали сделать его как гимн нашей дружбы. Работа получилась мощной, и мы решили, что не будем останавливаться на этом. Так что, уверен, это не последний наш совместный трек.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: Сергей окончил вашу школу электронной музыки. Вы не раз отмечали, что школа не только для диджеев. А для кого?
Евгений Рудин: В первую очередь мы учим писать музыку, в том числе и на компьютере, объясняем, как работать с программами. Чтобы в том числе и диджей мог создавать свои треки, а не только ставил чужие. Так что создание собственного материала — наш приоритет. Когда к нам пришел Сергей, он сказал, что сначала хочет изучить создание музыки, потом прошел курс «артист клуба», то есть само диджейство. Экзамен по «элементарной теории музыки» сдавал мне, сыграв на фортепиано мелодию из «Счастье есть».
Passion.ru: Вы говорили в интервью, что часто люди, не понимающие в музыке, просят сделать громче или тише, убрать басы… Вас задевают подобные просьбы?
Евгений Рудин: Они не могут задевать, ведь у каждого человека собственное субъективное понимание того, что происходит со звуком на танцполе. Если ему не комфортно, то он может об этом сказать или спросить. А моя задача объяснить, что это правильно, что так и должно быть. Все люди разные, и важно уметь разговаривать.
Passion.ru: Что является высшей похвалой для вашего творчества или конкретного нового проекта?
Евгений Рудин: Наивысшая похвала для меня — когда трек получает повышенное внимание, когда его слушают. И я всегда говорю, что, если композиция крутая, для нее всегда найдется эфир: интернет ее подхватывает и на своих волнах выносит на первые строчки чартов. Так что нужно делать качественный продукт, а не тратить деньги на продвижение плохого.
Passion.ru: Евгений, вы совмещаете музыкальную карьеру, руководство школой, ведение бизнеса (какой есть на данный момент?) и семью… Что для вас сейчас на первом месте? Приходится ли искать компромиссы или удается все гармонично сочетать?
Евгений Рудин: Мой бизнес — моя музыка. А семья — это святое, она всегда на первом месте. И одно другому не мешает. Я бы не сказал, что занимаюсь непосредственно бизнесом-бизнесом. В рамках школы я разрабатываю дисциплины, пишу учебные программы. Все финансовые вопросы решают наши сотрудники, профессионалы в этом. А я в денежную кутерьму не погружаюсь, больше занимаясь творчеством.
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: Вы испробовали себя и в роли актера. Снимались в клипах Дениса Клявера и группы «Руки Вверх!». Хотели попробовать себя в большом кино или, допустим, на театральной сцене?
Евгений Рудин: Если мне предложат, я не откажусь, но для начала отправлюсь хотя бы на курсы, поскольку считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Да, так или иначе я всю жизнь был связан с актерством: школьные капустники, спектакли. Снимался в эпизодах, сыграл таксиста в фильме «Даун Хаус», где переговаривался с Федором Бондарчуком.
Мой папа был артистом эстрады, конферансье, и у меня есть актерские задатки, которые, видимо, перешли от него. И мне кажется, я бы справился и с этой деятельностью. Но опять же, считаю правильным сначала получить образование.
Passion.ru: Недавно вы с супругой появились в семейном шоу «Видели видео?». Там вы воодушевленно рассказывали о семье и питомцах. А какой вы муж и отец?
Евгений Рудин: Какой я отец? Любящий, заботящийся о своей семье, о жене, о детях — каким и должен быть мужчина.
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: Даете супруге послушать ваши новые работы перед тем, как выпустить их в свет? Вам важно ее мнение? Она интересуется вообще вашим творчеством? А дети?
Евгений Рудин: Да, я всегда даю супруге послушать свои треки и беру какую-то ее оценку. Иногда она со стороны видит то, что не замечаю я, но чаще делаю так, как сам считаю правильным. Дети слышат уже готовый продукт, в день релиза. Недавно я выступал на одной из площадок, и на сцену поднялся Марк. Он уже узнает мои треки и с удовольствием под них танцует.
Passion.ru: Вы рассказывали, что отношения с супругой развивались быстро. За год вы поженились, обвенчались, родили сына, завели собак и поселились в новом доме… А как вы с женой нашли друг друга? Расскажите вашу историю любви.
Евгений Рудин: Мы знакомы уже 17 лет. Тогда у нас тоже были отношения, но в силу амбиций каждого из нас мы разошлись. Я уехал в Лондон, она осталась здесь. А когда мы встретились, то поняли, что потеряли очень много времени, и на следующий день уже уехали вместе в Питер, а за год наверстали все, что упустили.
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: Многие творческие личности — влюбчивые натуры, которым постоянно нужны новые эмоции. Вы влюбчивый?
Евгений Рудин: Нет, я не ищу новые эмоции таким образом. Может, это не скромно, но я как старое хорошее вино, которому достаточно своего статуса. Профессионалу не нужно мучительно искать вдохновение. Я просто сажусь в студии и работаю. В очередной раз могу влюбиться только в свою жену или в музыку.
Passion.ru: Какой самый безумный поступок вы совершали ради женщины? И на что решились, если бы любимая попросила?
Евгений Рудин: Я расстался с девушкой, весь ушел в работу, а она влюбилась в другого. Спустя время мы случайно встретились во время моего выступления. Поговорили, и я понял, что она поругалась с парнем. Взял ее за руку, подвел к нему и сказал: «Миритесь»... Их отношения продолжились...
Passion.ru: Вы хотите еще детей?
Евгений Рудин: Мы пока так погружены в наших сына и дочь (от первого брака супруги), что посвящаем всех себя им, но, мы предполагаем, а жизнь располагает. Будет так, как будет.
Passion.ru: Вы прославились, в том числе и как мастер ремиксов («Служебный роман» и другие известные композиции). Над каким произведением хотели бы еще поколдовать?
Евгений Рудин: Есть очень много музыки, с которой я был бы рад поработать. Но договориться с правообладателями, чтобы те дали разрешение, очень и очень сложно, даже несмотря на мой статус. Так что пока создаю свое.
Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru
Passion.ru: Как вы оцениваете современную российскую эстраду? Многие музыканты и исполнители, у кого за плечами уже есть большой багаж, часто не понимают молодежь и то, что она делает на сцене и на публике… Как вы относитесь к современным исполнителям?
Евгений Рудин: Я отношусь ко всем абсолютно нормально. Сейчас такое время, когда каждый желающий может показать все, что хочет. Это весело, прикольно, но к творчеству не имеет никакого отношения. Когда с подобным музыкантом ты начинаешь разговаривать на серьезные темы, не только о музыке, но о жизни, об истории, о литературе, — многим нечего ответить. Да, это, с одной стороны, несет позитив, но, с другой стороны, за этим ничего нет. В то же время периодически появляются действительно глубокие ребята, которые, к сожалению, не так популярны, как «шансонная тематика» и «кальянный рэп». Я бы пожелал ребятам, если будет такая возможность, работать в разных стилях, пробовать, искать себя, развиваться.
Passion.ru: Чье творчество вам нравится, а чье категорически не приемлете?
Евгений Рудин: Я абсолютно не приемлю все, что связано с сегодняшним рэпом. Именно то, что происходит на российском рынке здесь и сейчас. Мне нравится хорошая музыка, профессиональная подача, в которой есть хотя бы 50% таланта. Но почему-то в последнее время новых имен почти нет. Например, из современной рок-музыки не могу вспомнить никого. Да, музыканты существуют, но известны они в очень узких кругах.
Passion.ru: Есть ли для вас какие-то внутренние табу в творчестве? Например, многие сейчас не гнушаются материться в песнях. По-вашему, артист/музыкант несет ответственность за то, как он влияет на слушателя, особенно молодого?
Евгений Рудин: Самый большой вопрос у меня возникает по мату в треках. Да, они имеют место, но должны нести в себе какой-то смысл. Когда N.W.A выпускали альбом Fuck tha Police и ругались на полицейских — это было оправдано. Наши великие литераторы — Пушкин, Есенин — писали матерные стихи, но они читались кулуарно, только для своих, не предавались огласке. Мне бы очень не хотелось, чтобы мат распространялся среди подростков. Я понимаю, что в своей жизни они с ним встретятся, но то, что музыканты это пропагандируют, работая на аудиторию детей в 11-12 лет, — это ужас.
Passion.ru: С кем бы вы хотели поработать и почему?
Евгений Рудин: В любом крутом треке хорошо бы звучал Григорий Лепс, Jah Khalib. Мне всегда интересно привлекать людей, которые никогда раньше не занимались танцевальной музыкой и даже не представляют, что могут делать такое.
Passion.ru: Вы занимаетесь творчеством и известны уже больше четверти века. Какую музыку вы будете писать еще через 25 лет?
Евгений Рудин: Продолжу делать интересные электронные работы, такие как мой последний альбом PAINTED. Но когда пойму, что я сделал на танцевальной и электронной сцене все, что хотел, мое творчество будет направлено на написание киномузыки.
Фото и видео: Instagram, фото из личного архива Евгения Рудина для Passion.ru
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