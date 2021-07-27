DJ Грув: «С женой знакомы 17 лет, но могу заново влюбиться в нее»

В интервью Passion.ru DJ Грув рассказал, как он относится к современной музыке, какой он отец, какую музыку будет писать через четверть века и приоткрыл некоторые семейные тайны.

Passion.ru: Евгений, у вас вышел новый трек «Мало звука» с Сергеем Буруновым. Вы с ним знакомы уже не первый год и работали вместе. Почему для нового проекта выбрали именно его голос? Была ли альтернатива?

Евгений Рудин: Когда мы познакомились с Сергеем, у нас сразу появилась идея сделать совместный проект. Несколько лет мы не могли сойтись по графику, и когда со временем стало полегче, решил сделать трек, который бы напоминал и рассказывал о том, что происходило с танцевальной музыкой с 90-х по сегодняшний день. Ведь мы часто обсуждали с Сергеем становление и развитие этого направления. Вот так родилась идея монолога человека, который в 5-6 утра стоит на танцполе и кричит, что ему мало звука. Сергею понравилось, и мы стали работать. У нас не было цели продвигать трек на радио, планировали сделать его как гимн нашей дружбы. Работа получилась мощной, и мы решили, что не будем останавливаться на этом. Так что, уверен, это не последний наш совместный трек.