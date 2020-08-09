Алсу в блузе с рукавами бабочки, Гагарина в леопардовом мини и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram Алсу
Алсу
Фото: Instagram Алсу
Алсу обыграла модную блузку с рукавами в форме крыльев бабочки, сочетав ее с вареными джинсами-бананами в духе восьмидесятых. Скрепил союз широкий кипенно-белый пояс и крупные серьги-кольца.
Полина Гагарина
Фото: Пресс-служба
Полина Гагарина появилась на юбилее «Русского Радио» в мини-платье с леопардовым принтом. Звершали образ жемчужные серьги и черные босоножки с тонкими ремешками.
Рената Литвинова
Рената Литвинова опубликовала видео, в котором она гуляет по метро в шикарном черном платье Balenciaga с обнаженными плечами и спиной, шлейфом и крупным бантом на талии. Завершали образ ретро-укладка, драматичный макияж, эффектные украшения и туфли на каблуках.
Анна Седокова
Фото: Instagram Анны Седоковой
Анна Седокова продемонстрировала во всей красе свою женственную фигуру в красном сверкающем платье-халате с глубоким декольте.
Анастасия Стоцкая
Фото: Пресс-служба
Анастасия Стоцкая представила мюзикл «Шахматы» в Москве. Певица появилась на презентации в стильном черном смокинге, укороченные узких брюках и босоножках с тонкими ремешками в стразах.
Катерина Шпица
Фото: Пресс-служба
Катерина Шпица появилась на кинопремьере в женственном элегентном образе. Актриса дополнила нежно-розовое платье-комбинацию белоснежным пиджаком oversize.
Кристина Асмус
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристина Асмус подчеркнула стройную фигуру лаконичным платье-бюстье с игривым декольте.
Ольга Серябкина
Фото: Instagram Ольги Серябкиной
Поклонница необычных нарядов и нестандартных образов Ольга Серябкина опубликовала фото, на котором позирует в платье интересного кроя с расклешенными рукавами и вырезом на груди.
Наташа Королева
Наташа Королева опубликовала кадр из новой фотосессии, в которой она предстанет в образе героини Умы Турман из знаменитого фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». На снимке певица позирует с черным каре и челкой, алой помадой на губах и в облегающем платье с глубоким декольте.
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд примерила нежный образ лесной нимфы в новой съемке, а результатами уже поделилась в своем Instagram. 35-летняя актриса позировала в окружении сочной листвы в полупрозрачном наряде, за что заслужила не одну сотню восторженных комплиментов от поклонников.
Кейт Миддлтон
Фото: Globallookpress / Pool
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не из тех, кто «выгуливает» наряды по одному разу. Внимательные поклонники не раз замечали, что супруга принца Уильяма обыгрывает уже знакомый поклонникам гардероб новыми аксессуарами. Так, в строгом голубом платье с темно-розовыми цветами от Emilia Wickstead герцогиня появлялась на публике осенью 2019 года, а спустя почти год после того выхода надела его при посещении дома престарелых Shire Hall в Кардиффе.
Фото: Instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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