Стильный смокинг и драматичный макияж: Стоцкая представила мюзикл «Шахматы» в Москве
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Гости перенеслись в далекий 1982 год, в Лондон, и стали свидетелями большой пресс-конференции с участием экс-чемпиона мира по шахматам Фредерика Трампера и действующего чемпиона мира по шахматам Анатолия Сергиевского. Журналисты расспрашивали гроссмейстеров об их спортивной карьере, личной жизни, выводя на эмоции даже таких великих стратегов, которые отвечая на вопросы, исполняли вместе с другими героями мюзикла неизвестные российской публике хиты композиторов АВВА Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса впервые на русском языке.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Импровизированная пресс-конференции стала исторической реконструкцией реальных событий, разворачивающихся между Анатолием Карповым и Виктором Корчным после матча за звание Чемпиона мира по шахматам 1981 года в Мерано. Именно эта история вдохновила драматурга сэра Тима Райса на создание мюзикла «Шахматы», а великие шахматисты стали прототипами главных героев. Погружение в мир мюзикла усилил и внешний антураж: фуршет из советских и американских закусок и напитков 80-х годов прошлого века, выставка эскизов костюмов того времени, хроника событий о противостоянии двух супердержав – СССР и США, советский и американский флаги которых были подняты на площадке.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В рамках мероприятия режиссер Евгений Писарев впервые объявил состав артистов российской постановки мюзикла, в числе которых оказались Анастасия Стоцкая, Александр Суханов, Александр Казьмин, Анна Гученкова другие.
Фото: Пресс-служба
«В музыкальном плане материал «Шахмат» для меня оказался очень непростым, придется хорошенько поработать над академической манерой вокального звукоизвлечения, несвойственной мне – это тонкая, филигранная работа. Сложно, волнительно, но безумно интересно. Такой эстетский, интеллектуальный материал. Драматическая игра мне дается проще. Кроме того, как только меня утвердили на роль, я начала активно заниматься спортом, потому что, по моему мнению, Флоренс должна быть дамой худосочной. И мне удалось значительно похудеть. Тем более что у нас безумно красивые костюмы в стиле конца 80-х-начала 90-х, как девочка, я это особенно ценю», — отметила Анастасия Стоцкая, выступавшая в этот вечер и позировавшая фотографам в стильном черном смокинге.
Премьера мюзикла запланирована на 17 октября 2020 года.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, пресс-служба
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