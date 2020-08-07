Стильный смокинг и драматичный макияж: Стоцкая представила мюзикл «Шахматы» в Москве

«В музыкальном плане материал «Шахмат» для меня оказался очень непростым, придется хорошенько поработать над академической манерой вокального звукоизвлечения, несвойственной мне – это тонкая, филигранная работа. Сложно, волнительно, но безумно интересно. Такой эстетский, интеллектуальный материал. Драматическая игра мне дается проще. Кроме того, как только меня утвердили на роль, я начала активно заниматься спортом, потому что, по моему мнению, Флоренс должна быть дамой худосочной. И мне удалось значительно похудеть. Тем более что у нас безумно красивые костюмы в стиле конца 80-х-начала 90-х, как девочка, я это особенно ценю», — отметила Анастасия Стоцкая, выступавшая в этот вечер и позировавшая фотографам в стильном черном смокинге.

Премьера мюзикла запланирована на 17 октября 2020 года.