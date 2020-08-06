Черное каре, алые губы и эффектное декольте: Наташа Королева примерила образ роковой киногероини

Поклонники оценили яркий и дерзкий образ артистки. «Звезда», «Красотка», «Шикарнейшая», «Круче Умы Турман!», «Тарантино кусает локти!!», «Бомба», «Наталья, вам не идет эта прическа», «Молодец,Наташа! Надо экспериментировать! И у вас это хорошо получается. Мне нравится», «Красотка - можно любоваться бесконечно», «Какая прелесть», «Роковая женщина!», «Натусик - красотка, и цвет волос огонь», «Прелесть! Очень идёт новый образ! Восхищаюсь!!!», «Класс!», — пишут они в комментариях.

Стоит отметить, что не все эксперименты Натальи с внешностью нравятся ее поклонникам. К примеру, в начале года Королева представила обложку нового альбома. Тогда звезду раскритиковали за фото, на котором она не похожа сама на себя: одни обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом, а другие и вовсе заподозрили, что она сделала пластику.