Юлия Пересильд в прозрачном платье с пышными рукавами примерила образ лесной нимфы
Фото: Instagram @juliaperesild
Образ Пересильд выстроен вокруг пышного двухслойного платья в оттенке хаки с легким золотистым отливом. Полупрозрачный верх замиксован с нижней комбинацией, а кокетливости аутфиту добавляют объемные рукава-буфы из невесомой ткани. В рифму с нарядом — кипенно-белые туфли из лакированной кожи, напоминающие остромодные в девяностых модели — с квадратным носком и массивным блочным каблуком. Финальный акцент поставлен стейтмент-серьгами а-ля винтаж, которые дополняют прическу со структурированными локонами и макияж в мерцающих оттенках бронзы.
Образ Юлии пришелся по вкусу и фанатам, и звездным коллегам, в числе которых оказался Тимур Родригез, Максим Виторган и Юлия Снигирь. Фолловеры были щедры на теплые слова: «Юля, какая же вы прекрасная! Глаз не отвести от вашей красоты», «Обворожительная!», «Лесная нимфа», «Шикарно, колдовски даже как-то — завораживает!», «Вам очень идет этот образ» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @juliaperesild
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