Юлия Пересильд в прозрачном платье с пышными рукавами примерила образ лесной нимфы

Образ Юлии пришелся по вкусу и фанатам, и звездным коллегам, в числе которых оказался Тимур Родригез, Максим Виторган и Юлия Снигирь. Фолловеры были щедры на теплые слова: «Юля, какая же вы прекрасная! Глаз не отвести от вашей красоты», «Обворожительная!», «Лесная нимфа», «Шикарно, колдовски даже как-то — завораживает!», «Вам очень идет этот образ» — пишут в комментариях.