Гагарина в игривом леопардовом платье, яркая Польна и другие звезды на 25-летии «Русского Радио»

Артисты не скрывали: попробовать себя в роли радиоведущего – их давняя мечта. Звезды вспоминали свои первые выходы на сцену церемонии «Золотой Граммофон» и, конечно, поздравляли «Русское Радио» с юбилеем.

«Я от всей души поздравляю любимое радио с днем рождения! Потрясающая дата! Пусть будет еще столько же умноженное на столько же! Процветания и самых лучших песен!» – поздравила станцию Полина Гагарина.