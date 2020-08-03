Гагарина в игривом леопардовом платье, яркая Польна и другие звезды на 25-летии «Русского Радио»
Фото: Пресс-служба
В минувшие выходные звезды российской эстрады один за другим приходили в студию, но не в качестве гостей, в качестве ведущих. Они поздравляли миллионы слушателей «Русского Радио» с юбилеем любимой радиостанции, ставили треки, разыгрывали подарки, представляли песни коллег по цеху. В роли диджея себя попробовали Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Дима Билан, Ирина Дубцова, Елка, Ева Польна, Денис Клявер, группа «Банд’Эрос», Митя Фомин.
Фото: Пресс-служба
Артисты не скрывали: попробовать себя в роли радиоведущего – их давняя мечта. Звезды вспоминали свои первые выходы на сцену церемонии «Золотой Граммофон» и, конечно, поздравляли «Русское Радио» с юбилеем.
«Я от всей души поздравляю любимое радио с днем рождения! Потрясающая дата! Пусть будет еще столько же умноженное на столько же! Процветания и самых лучших песен!» – поздравила станцию Полина Гагарина.
Фото: Пресс-служба
«Это четверть века! Это целая музыкальная эпоха!» – отметила в своем часе Ева Польна.
Дима Билан зачитал в эфире поздравительную телеграмму президента РФ Владимира Путина. В своем поздравлении президент особо отметил популярность «Русского Радио» у самой широкой аудитории и реализацию станцией интересных творческих проектов.
Фото: Пресс-служба
Звезды также разыграли «золотые» билеты на концерт «Звезды Русского Радио» в городе победителя. Чтобы получить пригласительные дозвонившимся в студию нужно было правильно ответить на вопросы из биографии артистов и истории радиостанции. Умеет ли певица Елка плавать, может ли Дима Билан сыграть на аккордеоне на свадьбе, действительно ли Ирина Дубцова поет в караоке «Рюмка водки на столе» – слушатели вспомнили самые интересные факты из жизни своих кумиров и любимой станции.
Фото: пресс-служба
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