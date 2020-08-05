Защитная маска в тон платья: Кейт Миддлтон показала, как оставаться стильной в пандемию
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не из тех, кто «выгуливает» наряды по одному разу. Внимательные поклонники не раз замечали, что супруга принца Уильяма обыгрывает уже знакомый поклонникам гардероб новыми аксессуарами. Так, в строгом голубом платье с темно-розовыми цветами от Emilia Wickstead герцогиня появлялась на публике осенью 2019 года, а спустя почти год после того выхода надела его при посещении дома престарелых Shire Hall в Кардиффе. Многоразовая защитная маска — главный аксессуар сезона — в мелкий цветочный рисунок в тон узора на хлопковом платье идеально дополнила летний образ герцогини. Завершающим штрихом стали эспадрильи на танкетке с тонкими завязками, подчеркнувшими изящные щиколотки Кейт.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Стоит отметить, что обманчиво-простое платье относится к люкс-сегменту — последняя цена наряда на сайте net-a-porter –– $1127,5 с учетом 50% скидки (около 83000 рублей — прим.ред.).
Фото: net-a-porter.com
Многочисленные поклонники восхищаются новым цветом волос Кейт Миддлтон. Как сообщает Daily Mail, герцогиня осветлила некоторые пряди на несколько тонов. «Она выглядит более свежо и ярко. Такой оттенок идеален для летнего сезона», — цитирует источник стилиста Джеймса Джонсона.
Фото: Global Look Press, East News
Видео: Instagram/@kensingtonroyal
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