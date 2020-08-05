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Защитная маска в тон платья: Кейт Миддлтон показала, как оставаться стильной в пандемию

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Герцогиня Кембриджская выбрала стильный аутфит во время поездки в Кардифф.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не из тех, кто «выгуливает» наряды по одному разу. Внимательные поклонники не раз замечали, что супруга принца Уильяма обыгрывает уже знакомый поклонникам гардероб новыми аксессуарами. Так, в строгом голубом платье с темно-розовыми цветами от Emilia Wickstead герцогиня появлялась на публике осенью 2019 года, а спустя почти год после того выхода надела его при посещении дома престарелых Shire Hall в Кардиффе. Многоразовая защитная маска — главный аксессуар сезона — в мелкий цветочный рисунок в тон узора на хлопковом платье идеально дополнила летний образ герцогини. Завершающим штрихом стали эспадрильи на танкетке с тонкими завязками, подчеркнувшими изящные щиколотки Кейт.

Кейт Миддлтон

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Стоит отметить, что обманчиво-простое платье относится к люкс-сегменту — последняя цена наряда на сайте net-a-porter –– $1127,5 с учетом 50% скидки (около 83000 рублей — прим.ред.).

Фото: net-a-porter.com

Многочисленные поклонники восхищаются новым цветом волос Кейт Миддлтон. Как сообщает Daily Mail, герцогиня осветлила некоторые пряди на несколько тонов. «Она выглядит более свежо и ярко. Такой оттенок идеален для летнего сезона», — цитирует источник стилиста Джеймса Джонсона.

Фото: Global Look Press, East News

Видео: Instagram/@kensingtonroyal

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