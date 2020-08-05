Защитная маска в тон платья: Кейт Миддлтон показала, как оставаться стильной в пандемию

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не из тех, кто «выгуливает» наряды по одному разу. Внимательные поклонники не раз замечали, что супруга принца Уильяма обыгрывает уже знакомый поклонникам гардероб новыми аксессуарами. Так, в строгом голубом платье с темно-розовыми цветами от Emilia Wickstead герцогиня появлялась на публике осенью 2019 года, а спустя почти год после того выхода надела его при посещении дома престарелых Shire Hall в Кардиффе. Многоразовая защитная маска — главный аксессуар сезона — в мелкий цветочный рисунок в тон узора на хлопковом платье идеально дополнила летний образ герцогини. Завершающим штрихом стали эспадрильи на танкетке с тонкими завязками, подчеркнувшими изящные щиколотки Кейт.